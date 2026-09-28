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Polen: Wieder russischer Angriff in Ukraine nahe von Grenzübergang

Polen: Wieder russischer Angriff in Ukraine nahe von Grenzübergang

28.09.2026, 19:2828.09.2026, 19:52

In der ukrainischen Grenzregion zu Polen hat es nach Angaben der Regierung in Warschau erneut eine Drohnenattacke unweit von einem Grenzübergang gegeben. «Ein weiterer Angriff Russlands auf die Westukraine. Eine düsengetriebene Drohne ist auf ukrainischer Seite etwa zwei Kilometer vom Grenzübergang zu Polen in Dorohusk eingeschlagen», schrieb Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf der Plattform X. Der Luftraum über Polen wurde demnach nicht verletzt.

September 7, 2026, Kielce, Poland: Deputy Prime Minister and Minister of Defence of Poland Wladyslaw Kosiniak-Kamysz speaks to media during a press conference with Minister of Foreign Affairs of Canad ...
Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.Bild: www.imago-images.de

Wie das Oberkommando der polnischen Streitkräfte bekannt gab, wurde in der Region um Lublin im Südosten Polen während russischer Luftschläge gegen die Westukraine Luftalarm ausgelöst. Dieser sei nach einer Viertelstunde wieder aufgehoben worden.

Die Drohne beschädigte nach ukrainischen Angaben mit der Druckwelle der Explosion das Gebäude der Grenzkontrollstelle. «Es liegen keine Meldungen über Verletzte oder Tote vor», schrieb Roman Romanjuk, Leiter der Oblast-Verwaltung von Wolyn, auf Telegram. Er bat die Bewohner der Region, in Schutzräumen zu bleiben.

In den vergangenen zwei Wochen war es in der Nähe des polnisch-ukrainischen Grenzübergangs Dorohusk-Jahodyn mehrfach zu russischen Drohnenangriffen auf dem Gebiet der Ukraine gekommen. Ausserdem wurde dort ein Passagierzug von Kiew nach Warschau angegriffen. Polens Regierung wirft Russland eine Verschärfung des Ukraine-Kriegs vor. (hkl/sda/dpa)

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