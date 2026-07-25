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Ukraine-Krieg: Kampfjet schiesst Drohne in Rumänien ab

Zweite in zwei Tagen: Rumänischer Kampfjet schiesst erneut Drohne ab

Es ist der zweite Vorfall dieser Art innerhalb von zwei Tagen: Eine Drohne ist in den rumänischen Luftraum eingedrungen. Am Freitag soll das Fluggerät aus Russland gekommen sein.
25.07.2026, 09:5725.07.2026, 09:57
Ein Artikel von
t-online

Ein F-16-Kampfjet hat nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums am Samstag eine weitere Drohne im nationalen Luftraum abgeschossen. Der Vorfall ereignete sich in einem unbewohnten Gebiet nahe der Grenze zur Ukraine, teilte das Ministerium mit. Damit hat das Nato-Land zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen eine Drohne abgeschossen, nachdem bereits zuvor der rumänische Luftraum mehrmals verletzt worden war.

F-16-Kampfjet
F-16-Kampfjet (Symbolbild): Ein Jet dieser Art hat eine Drohne im rumänischen Luftraum abgeschossen.Bild: Shutterstock

Am Freitag schoss ein F-16-Kampfjet eine Drohne nahe dem Dorf Padina im Kreis Buzau, über unbewohntem Gebiet ab. Sie stammte rumänischen Ermittlern zufolge aus Russland.

Bereits im Mai war eine russische Drohne mit Sprengstoff in der Stadt Galati abgestürzt. Auf dem Dach eines Wohnblocks brach damals ein Feuer aus, zwei Menschen wurden verletzt. Anfang Juni explodierte eine fehlgeleitete ukrainische Seedrohne in Rumäniens grösstem Hafen Constanta.

Rumänien hat eine rund 600 Kilometer lange Grenze zu der von Russland angegriffenen Ukraine. In der Vergangenheit waren mehrere Dutzend russische Drohnen in den rumänischen Luftraum eingedrungen. Um sie abschiessen zu können, hatte Bukarest erst im Vorjahr gesetzliche Grundlagen geschaffen. Weiterhin besteht die Sorge, dass die Trümmer abgeschossener Flugobjekte die Bevölkerung am Boden gefährden könnten.

Verwendete Quellen:

  • Mit Material der Nachrichtenagenturen Reuters und dpa

(hkl)

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