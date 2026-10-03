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Russische Drohnen und Raketen: Moldau meldet Einschläge

Russische Drohnen und Raketen: Moldau meldet Einschläge

03.10.2026, 14:2503.10.2026, 14:44

Russische Drohnen sind nach offiziellen Angaben auf moldauischem Staatsgebiet eingeschlagen. «Fünf russische Luftangriffswaffen, darunter »Banderol«-Raketen und Drohnen, haben unseren Luftraum verletzt und sind auf unserem Boden explodiert», schrieb die moldauische Präsidentin Maia Sandu auf der Plattform X.

Nach Armeeangaben waren Explosionen in Ortschaften im südöstlichen Teil Moldaus zu hören. Zu möglichen Opfern oder Schäden gab es keine Angaben. Im angrenzenden südukrainischen Odessa gab es zu den genannten Zeiten einen Luftalarm.

epa13188994 Moldova&#039;s President Maia Sandu attends a joint press conference during the Coalition of the Willing summit in Kyiv, Ukraine, 24 August 2026. EPA/MAXYM MARUSENKO
Die moldauische Präsidentin Maia Sandu.Bild: keystone

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine grossangelegte russische Invasion. Die Republik Moldau liegt zwischen der Ukraine und dem EU-Staat Rumänien. Mehrfach verletzten bereits russische Raketen und Drohnen den moldauischen Luftraum. (hkl/sda/dpa)

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