Die einst grösste Solaranlage der Welt macht dicht – ein Milliardenprojekt ist gescheitert

So funktioniert die Ivanpah-Solaranlage

300'000 computergesteuerte Spiegelflächen (Heliostaten) – so gross wie Garagentore – nehmen die Strahlen der Sonne auf und reflektieren sie in einem bestimmten Winkel auf ein und denselben Punkt. 3 über 137 Meter hohe Türme stehen im Zentrum der Heliostaten. Auf der Spitze der Türme sitzen Boiler gefüllt mit Wasser. Die von den Reflektoren gespiegelten Sonnenstrahlen bringen es zum Kochen. Der heisse Dampf, der dadurch entsteht, wird durch Turbinen in Strom umgewandelt. Der grosse Vorteil daran: die erzeugte Wärme konnte gespeichert werden und auch dann Dampf erzeugen, wenn keine Sonne schien, also auch in der Nacht.