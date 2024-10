Ehemaliger russischer Ölmanager nach Sturz aus Fenster tot aufgefunden

Russischen Nachrichtenagenturen zufolge sollen die Behörden seinen Tod als Suizid betrachten. Der ehemalige Ölmanager soll an Krebs erkrankt sein und einen Abschiedsbrief hinterlassen haben. Dieser werde nun von der Polizei untersucht. Familie und Freunde berichten hingegen, dass sich Rogatschew kurz vor seinem Tod in «guter Stimmung» befunden haben soll.

Der ehemalige russische Ölmanager Michail Rogatschew ist tot. Der 64-Jährige bewohnte ein Apartment im 10. Stock eines Hauses in Moskau – vor diesem wurde er von einem Agenten des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR, der am Samstagmorgen mit seinem Hund spazieren war, leblos aufgefunden. Er wies Verletzungen auf, die auf einen Sturz hindeuten, wie der britische «Telegraph» berichtet.

In den vergangenen Jahren kam fast ein Dutzend russischer Manager der Energiebranche unter mysteriösen Umständen ums Leben – so nun auch Michail Rogatschew.

US-Präsident Biden will Missy Elliott auszeichnen

US-Präsident Joe Biden will Filmregisseur Steven Spielberg und Hip-Hop-Ikone Missy Elliott mit der bedeutendsten Kultur-Auszeichnung der amerikanischen Regierung auszeichnen. Die beiden Branchengrössen sollen heute neben anderen Künstlerinnen und Künstlern wie Schauspielerin Eva Longoria und Rapperin Queen Latifah die «National Medal of Arts» erhalten. Die Auszeichnung wurde in den 1980er Jahren vom US-Kongress eingeführt und wird seitdem jedes Jahr an Künstler verliehen, die einen besonderen Beitrag zur amerikanischen Kultur geleistet haben.