Milliarden-Verlust für Zuckerberg – jetzt bekommen Milliardäre Trumps Zollhammer zu spüren

Mehr «International»

Donald Trumps Zoll-Ankündigung vom Mittwoch schlägt weiter hohe Wellen – nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft. So schickten die letzten Ereignisse die Börse weltweit auf Talfahrt.

Betroffen sind davon auch die Reichsten der Reichen – und zwar richtig. Wie Zahlen von «Forbes» zeigen, verloren einige Personen an einem einzigen Tag mehrere Milliarden US-Dollar – darunter solche, welche zuletzt gute Beziehungen zu Trump pflegten. Eine Übersicht.

Die grössten Verlierer

Einen finanziell rabenschwarzen Tag erlebte Meta-Chef Mark Zuckerberg. Der Meta-Boss machte am Freitag im Vergleich zum Vortag ein Minus von satten 18,9 Milliarden US-Dollar, womit sein Vermögen um 8,85 Prozent sank.

Meta-Chef Mark Zuckerberg. Bild: keystone

Der Grund dafür ist schnell gefunden: Zuckerbergs Unternehmen Meta büsste an der Börse nach der Trump-Ankündigung ein. So stürzte die Aktie am Mittwoch von rund 584 US-Dollar auf mittlerweile rund 533 US-Dollar. Immerhin: Drittreichster Mann der Welt bleibt Zuckerberg trotzdem – weil sein erster Verfolger und Oracle-Unternehmer Larry Ellison auch rund 10 Milliarden US-Dollar einbüsste.

Ähnlich schlecht erging es Amazon Gründer Jeff Bezos, dem zweitreichsten Mann der Welt. Dieser sah sein Vermögen zwischen Mittwoch und Donnerstag um 16 Milliarden sinken, ein Minus von 7,54 Prozent. Auch bei ihm ist die Ursache schnell gefunden: Die Amazon-Aktien stürzten am Donnerstag um neun Prozent ab, womit sie den stärksten Rückgang seit drei Jahren verzeichneten.

Der Gewinner

Während die meisten Milliardäre Einbussen zu verkraften hatten, hatten einzelne Superreiche doch auch Grund zur Freude – allen voran Carlos Slim. Der reichste Mexikaner und seine Familie machten von Mittwoch auf Donnerstag gar einen leichten Gewinn von drei Prozent. Der Unternehmer aus der Kommunikationsbranche steigerte sein Vermögen damit um satte 2,1 Milliarden US-Dollar (also 2,51 Prozent).

Der mexikanische Milliardär Carlos Slim. Bild: keystone

Und Elon Musk?

Auch der Trump-Vertraute und Doge-Chef hat ein Minus zu verzeichnen. 8,7 Milliarden US-Dollar verlor Musk, womit sein Vermögen «nur» noch auf 378 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Damit bleibt er dennoch der reichste Mensch der Welt. Mit der Zollankündigung war auch die Aktie von Musks Unternehmen Tesla um 5,5 Prozent gesunken.

Allgemein hat Musk ein schwieriges Jahr hinter sich. Nachdem sein Vermögen Ende 2024 noch bei 432 Milliarden US-Dollar lag, rasselte dieses 2025 in den Keller. Grund dafür sind in erster Linie die Proteste gegen Tesla, welche durch die umstrittene Rolle, die der reichste Mann der Welt in der Trump-Regierung innehat, ausgelöst wurden. (dab)