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COP31: EU will 1,5-Grad-Ziel nach Überschreitung wieder erreichen

Wind turbines generate electricity in Balabanli, near Tekirdag, northwestern Turkey, Friday, Oct. 9, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) COP31 Climate Turkey
Die EU-Länder fordern einen schnelleren Übergang zu sauberer Energie.Bild: keystone

Klimaziele: EU will 1,5-Grad-Ziel nach Überschreitung wieder erreichen

12.10.2026, 19:1312.10.2026, 19:13

Die EU-Länder haben ihre Position für die Weltklimakonferenz im November festgelegt und einen schnelleren Übergang zu sauberer Energie gefordert. Obwohl das 1,5-Grad-Ziel voraussichtlich überschritten werde, rufen die EU-Minister zu dringenden und ambitionierten Klimaschutzmassnahmen auf. Der Ansatz «Überschreitung – Höhepunkt – Rückgang» sei die beste verbleibende Möglichkeit, teilten die Länder nach einem Treffen der Umweltminister der Mitgliedstaaten in Luxemburg mit.

Jeder weitere Bruchteil eines Grades Erwärmung müsse vermieden und die Entwicklung im Einklang mit den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen wieder auf den 1,5-Grad-Weg zurückgebracht werden. 2015 hatte sich die Weltgemeinschaft bei der Pariser Klimakonferenz das Ziel gesetzt, die Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Die EU wolle sich bei der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya darauf konzentrieren, vereinbarte Verpflichtungen wie die national festgelegten Klimaschutzbeiträge in konkrete Massnahmen umzusetzen. Zudem unterstreiche die EU-Verhandlungsposition den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen.

Umweltminister Carsten Schneider sagte: «Es ist wichtig, dass wir als Europäer geschlossen in die Verhandlungen gehen.» Man wolle bei der Konferenz neue Dynamik entfachen, um fossile Brennstoffe schneller hinter sich zu lassen und nachhaltige elektrische Lösungen voranzubringen, so der SPD-Politiker. «Das ist notwendig, um auf einen 1,5 Grad Pfad zu kommen, aber es bietet auch enorme wirtschaftliche Chancen.» (sda/dpa)

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