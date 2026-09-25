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Klimastreik ist zurück: «Keine 50-Grad-Sommer»

Video: watson/Mira Wecker

«Klimastreik is back»: Tausende demonstrieren für mehr Klimaschutz

25.09.2026, 21:0725.09.2026, 21:07

Nach mehreren eher ruhigen Jahren meldet sich die Klimabewegung in der Schweiz zurück. Am Freitag gingen unter dem Motto «Keine 50-Grad-Sommer» in mehreren Städten wieder Menschen für mehr Klimaschutz auf die Strasse.

In Zürich versammelten sich mehrere tausend Demonstrierende. «Klimastreik is back! Und ich finde das mega geil», sagt ein Teilnehmer. Eine andere Demonstrantin erklärt: «Es ist so wichtig zu zeigen, dass das Thema immer noch wichtig ist – noch wichtiger denn je.» Für sie hat der vergangene Sommer gezeigt, dass Handlungsbedarf besteht: «Ich hatte in der Nacht 28 Grad in der Wohnung.» Eine weiterer Teilnehmer sagt: «Dieser Sommer war ein Zeichen. Und wir müssen etwas machen.»

Die Aktion fordert unter anderem die Reduktion der Treibhausgasemissionen und mehr Hitzeschutz. Auch für 2027 plant die Klimabewegung weitere Demonstrationen.

Video: watson/Mira Wecker

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