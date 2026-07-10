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Ungarn soll nach Regierungswechsel EU-Milliarden bekommen

Ungarn soll nach Regierungswechsel EU-Milliarden bekommen

10.07.2026, 14:0210.07.2026, 14:02

Ungarn soll nach dem Regierungswechsel rund zehn Milliarden Euro (etwa 9,2 Milliarden Franken) aus dem in der Corona-Krise geschaffenen EU-Wiederaufbaufonds bekommen. Die EU-Partner des Landes billigten dafür in Brüssel ein entsprechendes Reform- und Investitionsprogramm.

epa13097076 Hungarian Prime Minister Peter Magyar speaks to the media upon arrival at the 2026 NATO summit in Ankara, Turkey, 08 July 2026. The NATO Summit takes place from 07-08 July. EPA/NECATI SAVA ...
Ungarns Ministerpräsident Peter Magyar.Bild: keystone

Es wird den Angaben zufolge auch die Korruptionsbekämpfung stärken und die Transparenz bei öffentlichen Mitteln und der öffentlichen Auftragsvergabe erhöhen.

Wegen Verstössen gegen die Rechtsstaatlichkeit und EU-Grundwerte waren unter der Regierung des Rechtspopulisten Viktor Orban für Ungarn vorgesehen EU-Gelder in zweistelliger Milliardenhöhe nicht ausgezahlt worden. Der neue ungarische Ministerpräsident Peter Magyar und seine Regierung haben nun einen politischen Kurswechsel eingeleitet und hoffen auf eine schnelle Freigabe der Mittel.

Von den zehn Milliarden Euro, um die es jetzt geht, sind nach EU-Angaben rund 6,5 Milliarden Euro Zuschüsse und rund 3,5 Milliarden Euro Darlehen. (dab/sda/dpa)

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