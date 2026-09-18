freundlich21°
DE | FR
burger
International
EU

Ukraine erhält 3,3 Milliarden Euro für Raketen und Drohnen

Ukraine erhält 3,3 Milliarden Euro für Raketen und Drohnen

18.09.2026, 15:4518.09.2026, 15:45
A soldier of Ukraine&#039;s 413th Separate Regiment of Unmanned Systems &quot;Raid&quot; prepares FP-1 long-range attack drones for a deep-strike drone mission to hit Russian targets deep in their ter ...
Ein ukrainischer Soldat bereitet Langstreckendrohnen zum Einsatz vor. (August 2026)Bild: keystone

Die EU überweist der Ukraine weitere 3,3 Milliarden Euro (3,1 Milliarden Franken) für die Beschaffung von Drohnen und US-amerikanischen Patriot-Flugabwehrraketen. Das Geld stammt aus dem 90 Milliarden Euro schweren Hilfskredit für das von Russland angegriffene Land, wie die EU-Kommission mitteilte.

«Europa wird der Ukraine auch weiterhin die Unterstützung zukommen lassen, die sie für die Verteidigung ihrer Bevölkerung und ihres Staatsgebietes benötigt», erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Den Angaben zufolge ist es die vierte Auszahlung an die Ukraine aus dem Hilfskredit. Einschliesslich der jetzt bereitgestellten Milliarden wurden in diesem Jahr bereits knapp 15 Milliarden Euro an das Land ausgezahlt. Der Ukraine-Hilfskredit umfasst 30 Milliarden Euro für Haushaltshilfen und 60 Milliarden Euro für den Verteidigungsbereich im Zeitraum zwischen 2026 und 2027. (sda/dpa)

Mehr zum Ukraine-Konflikt:

Vor zweieinhalb Wochen zum Held Russlands ernannt – General tot
Vor zweieinhalb Wochen zum Held Russlands ernannt – General tot
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Fragwürdige Beschaffung: SIG Sauer P320 soll neue Armeepistole werden
1 / 14
Fragwürdige Beschaffung: SIG Sauer P320 soll neue Armeepistole werden

Der Schweizer Rüstungschef, Armasuisse-Direktor Urs Loher, will SIG Sauer zum alleinigen Pistolen-Ausrüster für die Schweizer Armee machen. Das Problem ...
quelle: keystone / alessandro della valle
Auf Facebook teilenAuf X teilen
F-16-Kampfjet stürzt in den USA ab und brennt aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Polens Regierungschef rechnet mit russischen Drohnen- und Raketenangriffen
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk rechnet für die kommenden Wochen mit stärkeren russischen Angriffen auf die Ukraine wie auf ihre Unterstützer. Nach Einschätzung von Geheimdiensten könnte es zu scheinbar versehentlichen Attacken mit Drohnen und Raketen auf die Länder kommen, die der Ukraine Beistand leisten – darunter Polen. Das sagte Tusk im polnischen Parlament in Warschau, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete.
Zur Story