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Moskau und Kiew tauschen erneut Soldatenleichen aus

Moskau und Kiew tauschen erneut Soldatenleichen aus

Die Ukraine und Russland haben erneut Leichen von Soldaten ausgetauscht.
17.09.2026, 14:5817.09.2026, 14:58

Nach Angaben des für Kriegsgefangenenbelange zuständigen ukrainischen Stabes erhielt Kiew 252 Leichen «von Bürgern der Ukraine, darunter von Wehrdienstleistenden» zurück. Der Moskauer Seite wurden Medienberichten zufolge die sterblichen Überreste von 23 russischen Soldaten übergeben. Der Leichenaustausch kam demnach unter Vermittlung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zustande. An welchem Ort die Übergabe stattfand, wurde nicht mitgeteilt.

epa12387343 A handout photo made available by the Security Service of Ukraine (SBU) shows Ukrainian special team members wearing hazmat suits during the repatriation of the bodies of fallen Ukrainian ...
Mitglieder einer ukrainischen Spezialeinheit in Schutzanzügen bei der Rückführung der Leichen gefallener ukrainischer Soldaten.Bild: keystone

Die Kriegsparteien tauschen regelmässig Soldatenleichen aus. Seit Anfang 2025 hat die Ukraine mehr als 21'000 Leichen zurückerhalten. Im Gegenzug erhielt Russland mehr als 700 tote Soldaten. Der Unterschied erklärt sich durch das kontinuierliche Vorrücken russischer Truppen. Die ukrainischen Einheiten können beim Rückzug nicht immer ihre Gefallenen bergen. Zuletzt sank aber die Zahl der von Moskau an Kiew übergebenen Leichen.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine grossangelegte russische Invasion. Die Zahl der militärischen Toten unterliegt dabei der Geheimhaltung. Zwar sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuletzt von etwa 50'000 getöteten ukrainischen Soldaten, doch gehen Schätzungen auf der Basis von Todesanzeigen von mehr als 200'000 Gefallenen aus. Auf russischer Seite wird die Zahl der toten Soldaten auf inzwischen mehr als 350'000 geschätzt. (hkl/sda/dpa)

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