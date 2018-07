International

EU

Kosovaren sollen bald visumsfrei in die EU reisen dürfen



Bild: EPA/EPA

Bald sollen Kosovaren visumfrei nach Europa reisen dürfen – auch in die Schweiz

Bürger des Balkanlandes Kosovo können auf visumfreies Reisen in die EU hoffen. Die zuletzt noch offenen Anforderungen seien erfüllt worden, sagte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos am Mittwoch in Brüssel. Damit würde auch die Visapflicht für Reisen in die Schweiz entfallen.

Gemäss Avramopoulos ist das Grenzabkommen mit dem Nachbarstaat Montenegro ratifiziert und weitere Erfolge bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und Korruption sind erzielt worden. Für den Wegfall der Visumpflicht müssen nun noch die EU-Staaten und das Europaparlament zustimmen. Dies kann einige Monate dauern. «Wir laufen die letzten hundert Meter», sagte Avramopoulos.

Kosovaren sollen dann mit biometrischen Reisepässen für Kurzaufenthalte von bis zu 90 Tagen ohne Visum in alle EU-Staaten mit Ausnahme von Grossbritannien und Irland sowie neben der Schweiz in die Schengen-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen reisen können.

Das Kosovo, das sich 2008 offiziell von Serbien unabhängig erklärte, ist das einzige Land des westlichen Balkans, für das noch keine Visaliberalisierung gilt. Das Parlament des Kosovos hatte im März eine Übereinkunft über den Grenzverlauf mit Montenegro ratifiziert. (sda/dpa)

Wie gut kennst Du den Kosovo? Finde es im Quiz heraus!

1. Es geht los mit der Aufwärmfrage. Pristina ist die bevölkerungsreichste Stadt des Landes. Doch wie heisst die zweitgrösste Stadt im Kosovo? EPA EPA/EPA Mitrovica. wikimedia commons Peja. wikimedia commons Gjakova. Shutterstock Prizren. 2. Als Hommage an Quiz-Gott Huber folgt die obligate Geografie-Frage und die hat es in sich: Welche vier Länder grenzen an den Kosovo? wikimedia commons Serbien, Montenegro, Albanien, Bulgarien. Serbien, Montenegro, Albanien, Griechenland. Serbien, Montenegro, Albanien, Mazedonien. Serbien, Bosnien und Herzegowina, Albanien, Mazedonien. 3. Der Schwierigkeitsgrad steigt steil an. Nach den Grenzen geht's jetzt weiter mit der Flagge des Kosovo. Sie hat sechs Sterne, welche die verschiedenen Volksgruppen des Landes repräsentieren. Dass im Kosovo Albaner und Serben leben, ist klar. Welche anderen vier Ethnien haben einen Stern gekriegt? wikimedia commons Türken, Roma, Bulgaren und Goraner. Türken, Roma, Donauschwaben und Goraner. Türken, Roma, Bosniaken und Goraner. Türken, Roma, Kroaten und Goraner. 4. Es gibt keine Verschnaufpause, das Quiz bleibt hart: In der Hauptstadt Pristina steht eine Statue des US-Präsidenten Bill Clinton. Welche Strasse in Pristina gibt es, die nach einem anderen westlichen Politiker benannt worden ist? AP/AP EPA/EPA Rruga Gerhard Schröder. AP/AP Bulevardi Xhorxh Bush. EPA/PRESS ASSOCIATION POOL Sheshi Tony Blair. EPA/AFP POOL FILE Bulevardi Jacques Chirac. 5. Okay, das war schon ziemlich schwierig. Wir kommen zu Quiz-König Hubers Albtraum-Disziplin: der Sportfrage. In welcher Disziplin holte der Kosovo seine bisher einzige Medaille an olympischen Spielen? KEYSTONE X02835 Turmspringen. EPA/EPA Ringen. EPA/EPA Eiskunstlauf. AP/AP Judo. 6. Wir bleiben beim Sport: Welcher dieser aktuellen oder ehemaligen Schweizer Nationalspieler wurde nicht im Kosovo geboren? EPA/KEYSTONE KEYSTONE Albert Bunjaku. AP/AP Valon Behrami. EPA/KEYSTONE Blerim Dzemaili. EPA/KEYSTONE Xherdan Shaqiri. 7. Wir machen weiter mit Fussball und legen noch eine Schippe drauf. Am 13. Mai 2016 wurde Kosovo als Mitglied in die FIFA aufgenommen. Am 3. Juni 2016 fand das erste offizielle Länderspiel des Kosovo gegen die Färöer statt. In welchem Stadion? EPA/DPA wikimedia commons Loro-Boriçi-Stadion in der albanischen Stadt Shkodra. Imin der albanischen Stadt wikimedia commons Arena Filip II in der mazedonischen Hauptstadt Skopje. In derin der mazedonischen Hauptstadt wikimedia commons Stadion am Bornheimer Hang in Frankfurt am Main, der Heimstätte des FSV Frankfurt. Imin Frankfurt am Main, der Heimstätte des FSV Frankfurt. wikimedia commons Adem-Jashari-Stadion in der kosovarischen Stadt Mitrovica. Imin der kosovarischen Stadt 8. Dieses fiese Quiz hat dich erschöpft und du brauchst neue Energie? Red Bull kennt jeder. Aber welches ist der beliebteste Energy Drink im Kosovo? EPA zvg Power Horse. zvg Golden Eagle. zvg Snake Energy. zvg Red Rooster. 9. Für die Schlussphase in diesem fiesen Quiz wenden wir uns der Politik zu: Im Dezember verdoppelte sich Premierminister Ramush Haradinaj nach nur drei Monaten im Amt seinen Lohn. Neu verdient er deutlich mehr als seine Amtskollegen in der Region. Wie begründete Haradinaj die Erhöhung seines Gehalts? EPA/EPA EPA/EPA Aleksandar Vučić.» «Es ist eine Frage der nationalen Ehre, dass der kosovarische Premierminister mehr verdient als der serbische Präsident St.Moritz sind gestiegen. Ich brauche deshalb mehr Geld für meine Winterferien.» «Die Preise für Hotelzimmer und Skibillett insind gestiegen. Ich brauche deshalb mehr Geld für meine Winterferien.» AP/AP internationalen Justiz unrechtmässig verfolgt. Ich muss deshalb hohe Anwaltskosten begleichen.» «Ich werde von derunrechtmässig verfolgt. Ich muss deshalb hohe Anwaltskosten begleichen.» Krawatte haben, ich kann nicht egal wie herumlaufen, ich muss ein Hemd haben.» «Ich muss auf der Höhe meiner Verantwortung sein. Ich muss einehaben, ich kann nicht egal wie herumlaufen, ich muss ein Hemd haben.» 10. Wer's bis zur letzten Frage geschafft hat, der hätte sich eigentlich auch eine verdient: Welcher Schweizer oder welche Schweizerin besitzt die Ehrenbürgerschaft einer kosovarischen Gemeinde? PHOTOPRESS-ARCHIV KEYSTONE Xherdan Shaqiri ist Ehrenbürger seines Geburtsorts Gjilan. Der berühmteste Sohn der Gemeinde wurde für seine sportlichen Erfolge geehrt. ist Ehrenbürger seines Geburtsorts Gjilan. Der berühmteste Sohn der Gemeinde wurde für seine sportlichen Erfolge geehrt. Pedro Lenz ist Ehrenbürger von Pristina. Er erhielt die Urkunde 2016 bei seinem Auftritt am dortigen Literaturfestival für seine Rolle beim schweizerisch-kosovarischen Kulturaustausch. Schriftstellerist Ehrenbürger von Pristina. Er erhielt die Urkunde 2016 bei seinem Auftritt am dortigen Literaturfestival für seine Rolle beim schweizerisch-kosovarischen Kulturaustausch. KEYSTONE Oskar Freysinger ist Ehrenbürger der serbischen Gemeinde Zveçan im von Belgrad kontrollierten Nordkosovo. Freysinger, Ehrenmitglied des serbischen Schriftstellerverbands, wurde für seinen Einsatz für die Sache der Serben geehrt. Der ehemalige SVP-Nationalratist Ehrenbürger der serbischen Gemeinde Zveçan im von Belgrad kontrollierten Nordkosovo. Freysinger, Ehrenmitglied des serbischen Schriftstellerverbands, wurde für seinen Einsatz für die Sache der Serben geehrt. KEYSTONE Micheline Calmy-Rey ist Ehrenbürgerin der Gemeinde Vitia im Süden Kosovos. Die damalige Aussenministerin besuchte im Februar 2008 als eine der ersten westlichen Politikerinnen den unabhängigen Kosovo – zur Eröffnung der Schweizer Botschaft. Alt Bundesrätinist Ehrenbürgerin der Gemeinde Vitia im Süden Kosovos. Die damalige Aussenministerin besuchte im Februar 2008 als eine der ersten westlichen Politikerinnen den unabhängigen Kosovo – zur Eröffnung der Schweizer Botschaft.

