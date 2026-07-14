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Ukraine: Russland greift Kiew erneut mit ballistischen Raketen an

epa13103984 Smoke rises above the city after a Russian missile attack in Kyiv, Ukraine, 11 July 2026, amid the Russian invasion. According to the State Emergency Service, at least 10 people, including ...
Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist seit Beginn des Krieges Ziel russischer Angriffe (11. Juli 2026).Bild: keystone

Russland greift Kiew erneut mit Raketen an

14.07.2026, 07:4014.07.2026, 07:40

Russlands Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht erneut mit ballistischen Raketen angegriffen, die aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit schwierig abzuwehren sind. Im Zentrum der Dreimillionenstadt waren gut ein halbes Dutzend Explosionen zu hören. Nach Behördenangaben brachen in mindestens zwei Stadtteilen Brände aus, teils ausgelöst durch herabgestürzte Trümmerteile.

Kurz zuvor hatten in Paris mehrere Mitgliedstaaten der sogenannten Koalition der Willigen eine Initiative zur Stärkung der ukrainischen Flugabwehr ins Leben gerufen. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen Russlands Invasion. (nil/sda/dpa)

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