Kein Auftritt, dafür per Video zugeschaltet: Céline Dion liess die Gerüchteküche rund um den ESC in Basel brodeln. Bild: keystone

Die letzte grosse ESC-Frage: Wo war Céline Dion? Das sagen die Veranstalter

Fans und Veranstalter hatten die ganze ESC-Woche über auf einen Auftritt von Céline Dion gehofft. Am Ende kam es nicht dazu. Dies, obwohl sie in Basel gewesen sein soll. Wo war Céline Dion?

Bis zuletzt hatten die ESC-Verantwortlichen versucht, einen Auftritt von Céline Dion am Basler Eurovision Song Contest möglich zu machen. Doch es kam nicht dazu. Vergebens warteten Fans am Finaltag auf den entscheidenden Moment.

Dies, obwohl im Vorfeld die Gerüchteküche brodelte. Céline Dions Privatjet soll am Flughafen gesehen worden sein, die Sängerin soll sich in Basel aufgehalten haben. Während der Proben wurde nach Platzhaltern in der Show gesucht, hinter den Kulissen wurde über mögliche Garderoben für die Sängerin spekuliert. Alles deutete auf einen Auftritt hin – und doch passierte das nie.

Bis zum Schluss in Kontakt

Auch Reto Peritz, Co-Gesamtleiter des ESC 2025, kann sich darauf keinen Reim machen. «Ich weiss nur, dass sie nicht in der Halle war», sagt er gegenüber SRF. Ein persönliches Treffen habe es nicht gegeben. Dennoch hatte man wie die Fans bis zum Schluss gehofft: «Wir haben alles versucht, es möglich zu machen. Es ist natürlich schade, dass es am Ende nicht geklappt hat. Aber die Gesundheit geht vor», so Peritz gegenüber SRF.

Céline Dion, die 1988 den ESC für die Schweiz gewonnen hatte und spätestens seit dem Titanic-Titelsong «My heart will go on» weltweit bekannt ist, leidet am Stiff-Person-Syndrom. Wegen der Autoimmunkrankheit hat sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. (vro)