Ein Flügel einer Boeing Dreamliner 787, bedeckt mit Flugzeugtape. Bild: www.imago-images.de

Klebeband am Flugzeug: Mechaniker geht viral mit Erklärung aus Herr der Ringe

Sebastian Kohler / watson.de

Auf dem Weg in den Traumurlaub ist für viele Menschen der Flug das Mittel der Wahl. Dabei sind Reisende der Technik auf Wohl und Wehe ausgeliefert. Vor allem mit Blick auf zunehmende Medienberichte über Abstürze, Turbulenzen und Defekte kann die Reise nach Mallorca, Thailand oder die Malediven aber zum Albtraum werden.

Der über dem Indischen Ozean verschollene Flug MH-17, die ausgerissene Tür eines Air-Alaska-Jets und der tragische Absturz einer Maschine in Brasilien im August hat das Bewusstsein für die Risiken geschärft. Nun tauchte ein Video auf, das bei vielen Fluggästen für Unbehagen sorgen dürfte. Ein Paar filmte in maximaler Flughöhe eine offenbar mit Klebeband reparierte Turbine und stellte es ins Internet.

Das virale Video machte sich nun ein Mechaniker zunutze, um die Bedenken wirkungsvoll zu entkräften. Dabei kennt sich der Fachmann offenbar nicht nur mit Flugzeuggetrieben aus. Denn seine Erklärung untermauerte er mit einem kreativen Vergleich – aus Herr der Ringe.

Flugzeugmechaniker erklärt: Klebeband bei Flugzeugen sind wie Aragorn

In den sozialen Medien wie Instagram und Twitter kursiert derzeit ein kurzer Clip, in dem der Experte den Sachverhalt anschaulich erklärt. Unter dem Namen airplanefactswithmax, also «Flugzeugfakten mit Max» erklärt der vielseitig begabte Mechaniker, was es mit dem Klebeband auf sich hat.

Denn entgegen der Vermutung zahlreicher Nutzer handelt es sich nach Max' Darstellung nicht um ein Provisorium, um ein Bauteil notdürftig anzukleben. Der Musiker, Influencer und Mechaniker in Personalunion erklärt mit gelangweilter Miene, dass es sich stattdessen um ein Material namens «Speed Tape» handelt.

Dieses spezielle Aluminiumklebeband verhindert nach seiner Darstellung, dass sich Wasser an einem sogenannten «Strake» ansammelt. Das Bauteil befindet sich seitlich an der Turbine und soll die Aerodynamik verbessern.

Zusätzliche Sicherheit: Turbine ist nicht kaputt, sondern aerodynamisch

An diesem Punkt schlägt seine Erklärung eine verblüffende Wendung ein. Denn die Funktionalität erläutert er anhand einer Analogie aus dem Fantasy-Klassiker von J.R.R. Tolkien.

«Das ist ein bisschen wie bei Herr der Ringe, als Aragon es schafft, die Armee von Sauron in Herr der Ringe von Frodo abzulenken, indem er sich dem gegenüber dem Palantír offenbart», beginnt Max' seinen Exkurs. In den nächsten 40 Sekunden umreisst er einen grossen Teil der Geschehnisse in der Kult-Trilogie mit unbewegtem Gesicht, aber offensichtlicher Leidenschaft.

Die Analogie trifft dabei offenbar ein Nerv, den das Video, das Max am 12. Oktober auf seinen Social-Media-Kanälen hochlud, erzielte innerhalb kürzester Zeit enorme Resonanzen. Nur 48 Stunden nach dem Upload verzeichnete der Clip 80-sekündige Clip auf seinem Tiktok-Profil 9,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Ob andere Branchenexpertinnen und -experten mit dem Vergleich einverstanden sind, ist nicht überliefert. Dafür sollten sich Interessierte, die weder die Filme gesehen noch die Bücher gelesen haben, das Video für später aufheben. Denn den Spoiler-Alert hat @airplanefactswithmax leider vergessen.