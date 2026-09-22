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Einbruch in italienisches Weingut: 3000 Flaschen Barolo weg

Weinfässer in einem Keller: In Italien kam es zu einem aufsehenerregenden Raub. (Symbolbild)
Weinfässer in einem Keller: In Italien kam es zu einem aufsehenerregenden Raub. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Einbruch in italienisches Weingut: 3000 Flaschen Barolo weg

22.09.2026, 12:3522.09.2026, 13:00

Aus einem Weingut im Piemont sind mehr als 3000 Flaschen Barolo gestohlen worden - dabei handelt es sich um einen der bekanntesten, meist gelobten und teuersten italienischen Weine.

Ein Kommando von vier vermummten Männern drang nachts in die Lagerhallen der Weinkellerei Conterno e Fantino in der Winzergemeinde Monforte d'Alba ein, wie italienische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. In den nächsten Stunden brachten sie demnach Wein der Jahrgänge 2021 und 2022 in ihren Besitz. Nach italienischen Medienberichten beläuft sich der Gesamtwert auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Suche nach den Tätern brachte bislang keinen Erfolg.

Nach Informationen der Lokalzeitung «Gazzetta dell'Alba» kam das Kommando in der Nacht zum Donnerstag vergangener Woche zu Fuss über die Weinberge und stieg über ein ungesichertes Fenster in das Weingut ein. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie ein schwarz gekleideter Mann mit Sturmhaube und Handschuhen um 23.58 Uhr im Lager auftaucht, fachmännisch einen Gabelstapler startet und dann damit herumfährt. Auch die anderen Täter sollen sich nach Zeitungsberichten sehr professionell bewegt haben.

Weingut-Besitzer bitten um Mithilfe

Die Flaschen wurden dann auf zwei Lieferwagen des Weinguts verladen und damit abtransportiert. Sicherheitshalber starteten die Diebe den Motor erst in einiger Entfernung. Die gesamte Aktion dauerte etwa drei Stunden.

Die Besitzer des Weinguts wurden von der Zeitung mit den Worten zitiert: «Es war mitten in der Nacht. Wir haben nicht bemerkt, was vor sich ging.» Gegen einen offensichtlich so sorgfältig geplanten und bis ins Detail vorbereiteten Einbruch habe man nichts unternehmen können. Zugleich baten sie um Mithilfe: «Wenn jemand ungewöhnliche Angebote erhält, soll er sofort die Carabinieri anrufen.»

Auch Magnum- und Doppel-Magnum-Flaschen gestohlen

Die Polizei sucht nun insbesondere nach den beiden gestohlenen Lieferwagen, weil die Täter dort möglicherweise Spuren hinterliessen. Zudem erhoffen sich die Ermittler Aufschluss von den Bildern der Überwachungskameras. Unter den gestohlenen Flaschen sind auch mehrere der Grössen Magnum (1,5 Liter) und Jeroboam (3 Liter, auch Doppel-Magnum genannt).

Der Barolo ist ein berühmter trockener Rotwein aus dem Piemont - einer Region im Norden Italiens - mit jahrhundertealter Tradition. Manche nennen ihn auch den «König der Weine» Italiens beziehungsweise den «Wein der Könige». Das Weingut Conterno e Fantino, gegründet von den Winzern Claudio Conterno und Guido Fantino, gibt es seit 1982. (sda/dpa)

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