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Gericht verurteilt Le Pen zu einem Jahr Haft mit Fussfessel

epa13094530 Rassemblement National (RN) parliamentary party leader Marine Le Pen arrives at the Paris courthouse for a hearing on the verdict in her appeal trial in Paris, France, 07 July 2026. EPA/Mo ...
Muss eine Fussfessel tragen: Marine Le Pen.Bild: keystone

Gericht verurteilt Le Pen zu einem Jahr Haft mit Fussfessel

07.07.2026, 14:0807.07.2026, 14:14

Das Pariser Berufungsgericht hat die Rechtsnationale Marine Le Pen zu einer einjährigen Haftstrafe mit Fussfessel verurteilt. Ausserdem urteilte es, dass Le Pen für 15 Monate das passive Wahlrecht verliert, weitere 30 Monate sind auf Bewährung ausgesetzt.

Mit diesem Urteil in einem Verfahren um mögliche Scheinbeschäftigung wäre es für Le Pen nur schwer möglich, bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich im kommenden Frühjahr zu kandidieren. (sda/dpa)

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