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Frankreich: Grossbrand in den französischen Pyrenäen

Video: watson/nina bürge

Grossbrand in den französischen Pyrenäen – Tour-de-France-Etappe ohne Zuschauer im Ziel

06.07.2026, 11:3706.07.2026, 11:37

Seit Samstagabend wütet in den französischen Pyrenäen ein Grossbrand. Nahe der spanischen Grenze brennen rund 2000 Hektar Land. Etwa 20 Brände sind im Gebirge Südfrankreichs entfacht, dabei werden sechs als kritisch eingestuft. Schau dir die Brände in Südfrankreich im Video an:

Video: watson/nina bürge

Seit dem Ausbruch des grossflächigen Feuers wurden laut örtlichen Behörden rund 10'000 Menschen aus den betroffenen Gebieten evakuiert. Feuerwehrleute kämpfen gegen die weitere Ausbreitung der Flammen. Dies gestaltet sich wegen des dauernd ändernden Windes jedoch schwierig.

Am Montag soll in den Pyrenäen die dritte Etappe der Tour de France stattfinden. Das Rennen wird am Zielort aufgrund der Brände ohne Zuschauer durchgeführt werden. (nib)

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