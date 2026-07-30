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Neue Waldbrände in Frankreich und Spanien – die aktuelle Lage

A fire burns in the forest near Blagon, during wildfires in southwestern France, Wednesday, July 29, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Wildfires
In Spanien und Frankreich sind neue Brände ausgebrochen.Bild: Keystone

Neue Waldbrände in Frankreich und Spanien – die aktuelle Lage

In mehreren Regionen Frankreichs sowie in Spanien sind erneut Waldbrände ausgebrochen. Die aktuelle Lage.
30.07.2026, 00:4730.07.2026, 01:01

Im südfranzösischen Département Var, wo zuvor bereits Brände gewütet hatten, brach im Bereich der Kleinstadt Brignoles ein Feuer aus, wie das Departement am Abend mitteilte. 600 bis 700 Menschen mussten evakuiert werden und 100 Hektar Fläche gerieten in Brand. Mit 250 Feuerwehrleuten, sieben Löschhubschraubern und vier Löschflugzeugen wurden die Flammen bekämpft.

Ein erneutes Feuer wurde auch aus dem Wald von Fontainebleau südlich von Paris gemeldet, wo es vor zwei Wochen bereits gebrannt hatte. Evakuierungen waren dort nicht geplant, wie die Zeitung «Ouest-France» unter Verweis auf die Einsatzkräfte berichtete. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit Unterstützung von Landwirten, die mit ihren Fahrzeugen Wasser für die Löschwagen in den Wald schafften.

Bevölkerung soll sich vor gefährlichem Rauch schützen

Ein grösserer Brand brach im Burgund in der Gemeinde Couchey in der Nähe der Grossstadt Dijon aus. 125 Hektar Fläche wurden bereits in Mitleidenschaft gezogen, teilte das Departement am Abend mit. 150 Feuerwehrleute, 78 Löschfahrzeuge und zwei Löschhubschrauber waren im Einsatz. Wegen des gesundheitsgefährdenden Rauchs wurde die Bevölkerung aufgerufen, sich möglichst nicht draussen aufzuhalten und Türen und Fenster geschlossen zu halten.

An der Atlantikküste bei Bordeaux, wo die bislang massivsten Brände der Saison in Frankreich auf einer Fläche von 42'000 Hektar gewütet hatten, kämpfte die Feuerwehr bei Temperaturen von bis zu 41 Grad und kräftigem Wind gegen neu aufflammende Brandherde. Ein erneutes Ausbreiten des Brandes konnte die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot verhindern.

Aussichten am Atlantik positiv

«Wenn die Nacht gut verläuft, kann man für die Einwohner und Touristen hinsichtlich des morgigen Tages und der kommenden Tage durchaus optimistischer sein, da günstige Wetterbedingungen vorhergesagt werden», sagte die Präfektin von Bordeaux, Sophie Brocas, wie «Ouest-France» berichtete. Sie äusserte die Hoffnung, «eine Rückkehr zur Normalität für die Einwohner und die Unternehmen, die ihrer Arbeit nachgehen müssen, ins Auge fassen zu können». 224'000 Menschen waren in der Region evakuiert worden. (sda/dpa)

Schwerer Brand wütet in Spanien an der Grenze zu Portugal.
Auch im von Bränden heimgesuchten Spanien ist in einem Nationalpark an der Grenze zu Portugal ein weiteres schweres Feuer ausgebrochen. Wegen erheblichen Risiken für die Anwohner seien zwölf Ortschaften rund um die Gemeinde Fermoselle innerhalb des Parque Nacional Arribes del Duero evakuiert worden, teilte die Regionalregierung der Gemeinschaft Kastilien und León mit. Für zwei weitere Ortschaften wurden Ausgangsbeschränkungen angeordnet. Rund 950 Menschen wurden in der betroffenen Region im Nordwesten Spaniens laut Medienberichten in Sicherheit gebracht. Dazu zählten die Bewohner eines Altenheims in Muga de Sayago, wie die Polizeieinheit Guardia Civil auf X mitteilte.
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Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien
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Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien

Auch in der Nacht auf Montag, den 27. Juli 2026, brennen die Flammen im französischen Département Gironde weiter.
quelle: www.imago-images.de / imago images
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