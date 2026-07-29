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Grönland: Teil eines Eisberg bricht im Meer vor Küstenstadt ab

Video: watson/nina bürge

Eisberg bricht vor grönländischer Küste ab – wegen Gletscherschmelze

29.07.2026, 11:1029.07.2026, 11:10

An der grönländischen Küste, vor der Stadt Ilulissat, ist ein Eisberg im Wasser abgebrochen und seitlich ins Wasser gekippt. Schau dir das Naturspektakel im Video an:

Video: watson/nina bürge

Die Stadt Ilulissat liegt nahe dem Jakobshavn-Gletscher, der seit einigen Jahren aufgrund der steigenden Temperaturen zurückgeht. Der Gletscher mündet in den rund 40 Kilometer langen Ilulissat-Eisfjord. Dabei handelt es sich um einen Meeresarm, der bis ins Land hineinreicht und im Falle des Eisfjords an den meisten Orten zugefroren ist. Aufgrund der Gletscherschmelze brechen immer wieder Teile von Eisbergen am Gletscher selbst und dem Fjord ab, die daraufhin im Meer vor sich hin treiben.

Bei dem Abbruch am Montag sind laut der grönländischen Behörden keine Personen verletzt worden und es entstand auch kein Sachschaden. (nib)

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