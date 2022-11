Rettungsschiff «Ocean Viking» im südfranzösischen Toulon eingelaufen

Das Seenotrettungsschiff «Ocean Viking» mit 230 Migranten an Bord ist am Militärhafen der südfranzösischen Stadt Toulon angekommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Organisation SOS Méditerranée der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmorgen.

In Decken und wasserdichten Säcken eingewickelte Geflüchtete liegen auf dem Deck des Rettungsschiffs «Ocean Viking», Mittelmeer, Samstag, 5. November 2022. Bild: keystone

Frankreich hatte dem Rettungsschiff tags zuvor das Einlaufen erlaubt, nachdem Retter und Gerettete tagelang vergebens auf die Zuteilung eines Hafens in Italien gewartet hatten. Einige der Geretteten waren laut SOS Méditerranée seit mehr als zwei Wochen auf dem Schiff.

Geflüchtete erhalten auf dem Deck des Rettungsschiffs «Ocean Viking» 24-Stunden-Überlebenspakete, Mittelmeer, 6. November 2022. Bild: keystone

Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin verurteilte das Verhalten Italiens, das entgegen internationaler Regeln das Einlaufen des Schiffs in einen italienischen Hafen verweigert habe. Das Vorgehen Roms belaste das Verhältnis zwischen beiden Ländern.

Geflüchtete an Bord der «Ocean Viking», Mittelmeer, 9. November 2022. Bild: keystone

Frankreich will nun ein Drittel der Migranten an Bord des Schiffes aufnehmen. Laut Innenminister Darmanin hat sich auch Deutschland bereit erklärt, ein Drittel der Geflüchteten aufzunehmen. Angebote zur Aufnahme gebe es aus weiteren Ländern wie Kroatien, Bulgarien, Litauen, Luxemburg und Norwegen.

(lst/yam/sda/dpa)