Vorwurf der Vergewaltigung: Jetzt verklagt auch die Tochter Dominique Pelicot

Dominique Pelicot wurde für die Verbrechen an seiner Frau zu 20 Jahren Haft verurteilt. Gegen ihn läuft zudem eine Anklage wegen der Vergewaltigung und des Mordes an einer 23-jährigen Immobilienmaklerin im Jahr 1991 sowie einer versuchten Vergewaltigung einer jungen Frau im Jahr 1999. (dab/ear)

Schon während des Prozesses hatte Darian kritisiert, dass der Fokus ausschliesslich auf ihrer Mutter lag. Der Verdacht, ihr Vater könnte sie missbraucht haben, sei nie gründlich untersucht worden. Auf Pelicots Computer hatte die Polizei Fotos entdeckt, die Darian offenbar bewusstlos und in fremder Unterwäsche zeigen. Diesen Hinweisen sei jedoch nie nachgegangen worden. Dominique Pelicot bestritt stets, seiner Tochter etwas angetan zu haben.

Der Fall Pelicot kommt in Frankreich nicht zur Ruhe. Wie der französische Sender BFMTV berichtet, erstattet nun auch Caroline Darian (46), die Tochter von Gisele (72) und Dominique Pelicot (72), Anzeige gegen ihren Vater. Sie vermutet, dass nicht nur ihre Mutter, sondern auch sie selbst von 2010 bis 2020 von Dominique Pelicot betäubt und vergewaltigt wurde.

