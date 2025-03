Wegen Kriegsgefahr und Klimakrise: Frankreich rät zu Survival-Kit

Um die höheren Rüstungsausgaben zu decken, hat die Regierung in Paris am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie einen Fonds von 450 Millionen Euro schafft, damit interessierte Bürger in die Rüstung investieren können. «Wir müssen uns organisieren, um den Frieden vorzubereiten und zu garantieren», sagte der französische Wirtschaftsminister Eric Lombard.

Die Survival-Broschüre gibt auch Adressen an, wo man sich zum Reservedienst melden kann. Die Zahl der Reserve-Anmeldungen hat in Frankreich allerdings schon vor der Verteilung des Überlebensheftes zugenommen, wie Armeekreise vermelden.

Die aktuellste Vorlage für diese Empfehlungen bildete ein schwedisches Heft von Ende 2024 . Im Unterschied dazu bemühen sich die französischen Behörden sichtlich, einen Kriegsfall nicht in den Vordergrund zu schieben. In den letzten Wochen hatte die Rechtspopulistin und Putin-Versteherin Marine Le Pen dem Staatspräsidenten Emmanuel Macron vorgeworfen, er wolle den Französinnen und Franzosen «Angst machen».

Das «Sekretariat für Verteidigung und nationale Sicherheit» (SGDSN) dementiert zwar – bestätigt aber zugleich, dass es bis zum Sommer eine «Gebrauchsanweisung zum Überleben» (manuel de survie) in Form einer 20-seitigen Broschüre an alle französischen Haushalte verteilen werde.

EU-Korruptionsaffäre: Mitarbeiterin von italienischem Parlamentarier verhaftet

Vor dem Hintergrund einer neuen Korruptionsaffäre im Europaparlament ist die Mitarbeiterin eines italienischen Abgeordneten verhaftet worden. Die Frau, die für den Abgeordneten Fulvio Martusciello als Sekretärin beschäftigt ist, wurde auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Neapel in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittler in Belgien legen ihr nach Angaben der italienischen Behörden Korruption, Geldwäsche und kriminelle Verschwörung zur Last.