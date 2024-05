Festgenommener schiesst in Pariser Wache – Polizist in Lebensgefahr

Die Pariser Staatsanwaltschaft teilte laut franceinfo mit, dass drei Verfahren eingeleitet wurden: Eines wegen versuchten Mordes an der Frau, eines wegen versuchten Mordes an Amtsträgern und ein drittes Verfahren, das standardmässig läuft, wenn ein Polizist seine Waffe benutzt. (sda/dpa)

Ein Mann hatte am Donnerstagabend in einer Polizeiwache einem Beamten die Pistole entrissen und auf zwei Polizisten geschossen. Der Mann war zuvor wegen häuslicher Gewalt festgenommen worden - er soll seine Frau mit einem Teppichmesser verletzt haben. Als die Beamten ihn auf der Wache durchsuchen und einem Alkoholtest unterziehen wollten, griff er nach der Waffe und schoss auf zwei Polizisten. Sie wurden im Oberkörper beziehungsweise am Oberschenkel getroffen. Der Festgenommene wurde Berichten zufolge verletzt, als Polizisten nach dem Angriff zurückschossen. Alle Beteiligten wurden zunächst von den Polizisten vor Ort und von der Pariser Feuerwehr versorgt, bevor sie ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Nach dem Angriff auf zwei Polizisten in einer Pariser Polizeiwache schwebt einer der beiden weiter in Lebensgefahr.

In Thailand sind wegen der teilweise extremen Hitze in diesem Jahr bereits 61 Menschen gestorben. Landesweit seien seit Jahresbeginn 61 Menschen an Hitzschlag gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Bangkok am Freitag mit.