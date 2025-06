Die Liste der getöteten iranischen Militärs wird länger und länger

Tehrantschi war wie Abbassi Atomphysiker und Professor am Laser- und Plasmaforschungsinstitut an der Universität Shahid Beheshti.

Abbassi war ein iranischer Kernphysiker, der zwischen 2011 und 2013 Irans Atomprogramm leitete. 2010 überlebte er einen Anschlag schwer verletzt, als ein Motorradfahrer einen Sprengsatz an seinem Wagen befestigte, als er zur Arbeit fuhr. Iran verdächtigte bereits damals Israel – aber auch die USA. In einem Interview im Jahr 2012 räumte Abbassi ein, dass Iran der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) absichtlich falsche Angaben zum Atomprogramm gemacht habe.

Das Gerücht ging, Qa'ani sei bei einem Raketenangriff im Libanon schwer verletzt oder gar getötet worden. Eine offizielle Bestätigung blieb indes aus. Qa'ani starb ebenfalls am Freitag, dem 13. Juni 2025.

Der Kommandeur der Luftwaffe der Iranischen Revolutionsgarde , Amir Ali Hadschisadeh, wurde am Freitag getötet, als er sich mit anderen hochrangigen Luftwaffenmilitärs in einem Kommandobunker versammelte. Er stand dem Raketenprogramm vor.

Kazemi war Kommandant des Geheimdienstes der Iranischen Revolutionsgarden . Als solcher wird er für zahlreiche Menschenrechtsverbrechen gegen die iranische Zivilbevölkerung verantwortlich gemacht. Sein Tod wurde am 15. Juli bestätigt.

Als Chef des Generalstabs der iranischen Streitkräfte koordinierte Bagheri die Aktivitäten der regulären Armee und der Revolutionsgarde – und war damit das höchstrangige Mitglied des iranischen Militärs . Bei Hardlinern im Iran geriet er in Kritik, als er bei einer viel beachteten Rede Frieden und Deeskalation forderte.

Der Auslöser für die Proteste war der Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini. Die 22-Jährige starb wohl, weil sie ihr Kopftuch nicht so getragen hatte, wie die iranischen Mullahs und das iranische Gesetz es für Frauen vorsehen. Die genauen Umstände ihres Todes sind noch unklar. Amini wurde zu einer Ikone im Kampf für Freiheit.

