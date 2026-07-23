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Kiew: Ex-Verteidigungsminister Fedorow will zurück ins Amt

Kiew: Ex-Verteidigungsminister Fedorow will zurück ins Amt

Vor dem Hintergrund neu angekündigter Proteste besteht der entlassene ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow auf seiner Rückkehr ins Amt.
23.07.2026, 18:5923.07.2026, 18:59

«Heute gibt es im Staat nur drei Posten, ausser auf dem Schlachtfeld, die den Kriegsverlauf real beeinflussen: der Präsident der Ukraine, der Verteidigungsminister und der Oberkommandierende der Streitkräfte», sagte Fedorow Journalisten. Er sei deshalb mit keinem anderen Amt als dem des Verteidigungsministers einverstanden.

Activists shout slogans during a rally to denounce President Volodymyr Zelenskyy&#039;s decision to dismiss Defense Minister Mykhailo Fedorov after six months in the post, Friday, July 17, 2026, Kyiv, ...
Fedorow geniesst in Teilen der Bevölkerung grossen Rückhalt.Bild: keystone

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Pressekonferenz bestätigt, Fedorow mehrere Positionen angeboten zu haben, darunter die eines Vizeregierungschefs für militärische Innovationen. Fedorow wurde im Rahmen eines Regierungsumbaus vergangene Woche entlassen.

Mehrere Tausend Demonstranten in Kiew und anderen Städten forderten daraufhin seine Wiedereinsetzung und die Entlassung von Armeechef Olexander Syrskyj. Der zweiten Forderung kam Selenskyj am Dienstag nach. Doch die Organisatoren der Proteste wollen auch Fedorow zurück und drohen anderenfalls mit Dauerdemos, die am Freitag starten sollen.

Selenskyj entlässt Oberbefehlshaber Syrskyj

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Mit Fedorow wurde der vierte Verteidigungsminister seit Kriegsbeginn entlassen. Der 35-Jährige war gerade einmal sechs Monate im Amt. (sda/dpa)

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