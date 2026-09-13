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ABBAs Benny Andersson schreibt «Mamma Mia» für Wahlkampf um

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Am Sonntag wird in Schweden das Parlament gewählt. Im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung für die sozialdemokratische Oppositionsführerin hat ABBA-Legende Benny Andersson den Text des Kult-Hits «Mamma Mia» abgeändert.

So singt das Publikum an der Veranstaltung im Refrain statt «Mamma Mia» nun «Magdalena». So heisst nämlich die Kandidatin der Sozialdemokraten, Magdalena Andersson (nicht mit ihm verwandt), die im Übrigen früher bereits Ministerpräsidentin war. Diese Wahlen fordert sie den konservativen Regierungschef Ulf Kristersson heraus.

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Voraussichtlich werden die ersten Prognosen nach Schliessung der Wahllokale gegen 20.00 Uhr erwartet; die ersten Hochrechnungen in der Nacht auf Montag.

Es wird von einem knappen Rennen ausgegangen. Lange hatten die Sozialdemokraten in Umfragen vorne gelegen, nun, kurz vor der Wahl, haben die Konservativen aufgeholt. Einer der thematischen Schwerpunkte dieser Wahl wird der Umgang der Parteien mit der Migration, der Bandenkriminalität und dem Justizwesen sein.

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(cpf)