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Brände auf kroatischer Ferieninsel Brač: Über 3500 Hektar zerstört

Video: ch media/video unit

3500 Hektar zerstört: Waldbrand auf Brač noch nicht unter Kontrolle

Auf der kroatischen Ferieninsel Brač brennt es. Eindrückliche Videos zeigen, wie Menschen im Glutregen evakuiert werden.
13.09.2026, 14:1413.09.2026, 14:14

Seit Donnerstag wüten auf der kroatischen Ferieninsel Brač schwere Waldbrände. Über 3500 Hektar Land wurden vom Feuer bereits zerstört. Hunderte Menschen, darunter auch Feriengäste, mussten evakuiert werden. Sie wurden in Aufnahmezentren und Hotels untergebracht. Zwei Personen mussten mit leichten Verletzungen in ein Spital in Split eingeliefert werden.

In kroatischen Medien sprechen Augenzeuginnen und Augenzeugen von einer «höllischen Nacht». Videos und Bilder, die auf Social Media kursieren, unterstreichen diese Aussage:

Video: ch media/video unit

Für erste Hoffnung sorgte in der Nacht auf Sonntag aber der nachlassende Wind. Laut dem kroatischen Feuerwehrverband beruhige sich die Lage langsam. Aktuell kämpfen immer noch 200 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Ebenfalls im Einsatz sind Löschflugzeuge des Typs Canadair.

Am Samstagabend waren weitere Einsatzkräfte per Fähre auf die Insel gebracht worden. Berichten zufolge kam die Verstärkung demnach unter anderem aus Split, Dubrovnik und Šibenik.

Die insgesamt rund 395 Quadratkilometer grosse Insel Brač ist die grösste Insel Dalmatiens und ein beliebtes Ziel für sowohl inländischen als auch ausländischen Tourismus. Das Feuer hat nun knapp zehn Prozent der Fläche der Insel zerstört.

Als Ursache für die Waldbrände wird laut lokalen Medien ein Blitzschlag am Donnerstagabend vermutet. Kurz nach 22 Uhr soll der Brand zwischen den Ortschaften Ložišća und Grabovica ausgebrochen sein. (lzo)

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