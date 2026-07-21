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Republik Moldau hat neuen Regierungschef

Republik Moldau hat neuen Regierungschef

21.07.2026, 21:0021.07.2026, 21:00
Prime Minister designate Vasile Tofan speaks before the parliament&#039;s confidence vote for the new government team in Chisinau, Moldova, Tuesday, July 21, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja) Vasile Tofan
Vasile Tofan (Bild) folgt auf Alexandru Munteanu, der nach nur acht Monaten im Amt unerwartet seinen Rücktritt erklärt hat.Bild: keystone

Das Parlament der Republik Moldau hat den Finanzfachmann Vasile Tofan zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Für den 44-Jährigen stimmten die Abgeordneten der prowestlichen Regierungspartei Aktion und Solidarität von Präsidentin Maia Sandu, wie die Nachrichtenagentur Moldpress in Chisinau meldete.

Tofan folgt auf Alexandru Munteanu, der Anfang Juli nach nur acht Monaten im Amt unerwartet seinen Rücktritt erklärt hatte. Hintergrund waren nach moldauischen Medienberichten mehrere Skandale, die aber nicht nur mit der Regierung, sondern auch dem Umfeld der Präsidentin zu tun hatten.

Der arme Agrarstaat zwischen der Ukraine und dem EU-Mitglied Rumänien ist seit 2022 ein Beitrittskandidat der Europäischen Union. Ein vorwiegend von Russen bewohnter Landesteil am Fluss Dnjestr ist seit mehr als 30 Jahren abgespalten und gilt als Vorposten Moskaus in der Region. (sda/dpa)

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