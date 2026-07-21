Republik Moldau hat neuen Regierungschef

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Vasile Tofan (Bild) folgt auf Alexandru Munteanu, der nach nur acht Monaten im Amt unerwartet seinen Rücktritt erklärt hat. Bild: keystone

Das Parlament der Republik Moldau hat den Finanzfachmann Vasile Tofan zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Für den 44-Jährigen stimmten die Abgeordneten der prowestlichen Regierungspartei Aktion und Solidarität von Präsidentin Maia Sandu, wie die Nachrichtenagentur Moldpress in Chisinau meldete.

Tofan folgt auf Alexandru Munteanu, der Anfang Juli nach nur acht Monaten im Amt unerwartet seinen Rücktritt erklärt hatte. Hintergrund waren nach moldauischen Medienberichten mehrere Skandale, die aber nicht nur mit der Regierung, sondern auch dem Umfeld der Präsidentin zu tun hatten.

Der arme Agrarstaat zwischen der Ukraine und dem EU-Mitglied Rumänien ist seit 2022 ein Beitrittskandidat der Europäischen Union. Ein vorwiegend von Russen bewohnter Landesteil am Fluss Dnjestr ist seit mehr als 30 Jahren abgespalten und gilt als Vorposten Moskaus in der Region. (sda/dpa)