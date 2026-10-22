wolkig, aber kaum Regen
DE | FR
burger
International
Gesundheit

Erster Mensch mit Shamonda-Virus in Frankreich gestorben

ARCHIV - 15.05.2026, Brandenburg, Herzberg: Bullen stehen in einem Stall der Agrargenossenschaft Gr臟endorf eG. (zu dpa: ｫShamonda-Virus breitet sich aus - wie gef臧rlich es istｻ) Foto: Frank Hammerschm ...
Auch Schweizer Kühe sind vom Virus betroffen.Bild: DPA

Frankreich meldet ersten Shamonda-Virus-Fall beim Menschen

22.10.2026, 15:1622.10.2026, 15:16

Das Shamonda-Virus galt bislang als nicht auf Menschen übertragbar. In Frankreich ist nun ein infizierter immungeschwächter Patient gestorben. Auch in der Schweiz grassiert das Virus.

Die Infektion wurde nach Angaben des Agrarministeriums bei einem Patienten mit schwerer Immunschwäche festgestellt, der wegen einer gravierenden Erkrankung in einer Klinik in Lyon behandelt wurde.

Vor dem Tod des Patienten beobachtete Gehirnkomplikationen hingen nach den bisherigen Untersuchungen sehr wahrscheinlich mit der Shamonda-Infektion zusammen, hiess es weiter. Nach derzeitigem Wissensstand bestehe kein Gesundheitsrisiko für die allgemeine Bevölkerung, betonte das Ministerium.

Das Shamonda-Virus galt bislang als nicht auf den Menschen übertragbar. Die Infektion des französischen Patienten mit dem Erreger stelle den ersten dokumentierten Nachweis des Virus beim Menschen dar, teilte das Ministerium mit.

Virus auch bei Schweizer Kühen

Derzeit werde davon ausgegangen, dass die Infektion durch den Stich einer Mücke der Gattung Culicoides im Osten Frankreichs verursacht wurde. In dem Gebiet seien im Frühjahr und Sommer Infektionen von Tieren mit dem Shamonda-Virus gemeldet worden.

Auch in der Schweiz grassierte das Shamonda-Virus diesen Sommer. Das Institut für Virologie und Immunologie (IVI) hat es Ende Juli erstmals in Proben von Rindern mit Fieber, Durchfall und Milchrückgang nachgewiesen. Seither wurde das Virus auch in abortierten Rinderfoeten und in Pferden nachgewiesen.

Nachdem knapp 200 positive Fälle in 22 Kantonen nachgewiesen wurden, meldete das IVI Mitte Oktober, dass sich die akute Phase der Shamonda-Virus-Welle in der Schweiz wieder abschwäche.

«Obwohl das Virus vom Bund nicht als geregelte Tierseuche eingestuft wird, ist eine aufmerksame Überwachung weiterhin geboten – insbesondere durch die konsequente und kostenlose Untersuchung von Aborten sowie missgebildeten oder beeinträchtigten Jungtieren während der anstehenden Winterperiode», heisst es auf der Webseite des Instituts.

Erste dokumentierte Übertragung auf einen Menschen

Erstmals registriert wurde das Virus 1965 in Nigeria. Übertragen wird es durch Gnitzen – also sehr kleine Stechmücken. Obwohl der Erreger bereits seit mehreren Jahrzehnten in Afrika und Asien zirkuliere, sei bislang noch kein Fall beim Menschen dokumentiert worden, erklärte das französische Agrarministerium. Es handele sich also um einen Ausnahmefall.

In Deutschland wurde das Shamonda-Virus erstmals in diesem Sommer bei Rindern nachgewiesen. Nachweise bei Nutztieren gab es laut ECDC inzwischen auch in Österreich, der Schweiz, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Italien und Irland. (nil/sda/dpa)

Mehr Gesundheit:

Winterdepression – diese Anzeichen sind typisch
Winterdepression – diese Anzeichen sind typisch
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Spanische Grippe – die Mutter aller Pandemien
1 / 22
Spanische Grippe – die Mutter aller Pandemien
25 bis 50 Millionen Menschenleben kostete die Pandemie, die von 1918 bis 1920 auf der ganzen Welt wütete. Nicht mal der Erste Weltkrieg holte sich so viele Opfer. In absoluten Zahlen war die Spanische Grippe in etwa so verheerend wie die Pest von 1348: Der Schwarze Tod riss damals ein Drittel der europäischen Bevölkerung in den Tod. Spanisch nannte man die Grippe, weil die ersten Nachrichten über die Krankheit von dort herkamen. Im Bild: Das Militär-Notfallkrankenhaus im Camp Funston in Kansas 1918, wo das Virus mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmals ausbrach. quelle: wikimedia ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Immer weniger Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich fit
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Lanz über «undankbare Ossis»: «Kontinuierliches Diffamieren des Ostens»
Der Besser-Wessi und der Jammer-Ossi sind wieder da, konstatiert Markus Lanz. Dirk Oschmann erklärt die AfD-Wahlerfolge im Osten auch mit westdeutscher Arroganz.
Die politische Spaltung Deutschlands ist nach Ansicht des Publizisten Dirk Oschmann durch die Überheblichkeit des Westens mitverursacht. «Es ist ein kontinuierliches Diffamieren und Ausschliessen und Diskriminieren des Ostens», sagte der Bestsellerautor («Der Osten: eine westdeutsche Erfindung», 2023) am Mittwochabend bei «Markus Lanz». Seit Jahrzehnten werde den Ostdeutschen vorgehalten, sie seien «das Andere», defizitär, zurückgeblieben. Das habe auf Dauer einen gewaltigen Effekt.
Zur Story