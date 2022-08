WHO sucht neuen Namen für Affenpocken – das sind die besten (und lustigsten) Vorschläge

Die Affenpocken brauchen einen neuen Namen. Und dabei ist deine Fantasie gefragt.

Normalerweise entscheidet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über die Namen von Viren. Doch in der Causa «Affenpocken» bittet die WHO alle um Mithilfe bei der Umbenennung: Auf einem Online-Portal kann man nun seine eigenen Ideen einreichen.

Es gibt diverse Richtlinien der WHO, um eine Krankheit richtig zu benennen: Es darf keine Tiere im Namen haben – darum muss das Affenpockenvirus auch umbenannt werden. Ebenfalls soll es keine Lebensmittel, persönlichen Namen, kulturellen oder geografischen Angaben und auch keine angsteinflössenden Begriffe im Namen haben. So wolle man schädliche Missverständnisse verhindern.

Wir haben uns mal auf der Seite umgesehen und die besten Vorschläge herausgesucht. Nebst wissenschaftlich belegten Namen gibt es auch einige, die «kreativer» sind:

Alaskapocken

Der User Michael Hatfield begründet seine Namenswahl «Alaskapocken» so: «Es gibt den Namen noch nicht.»

Alaska hat eine vielfältige Natur. Bild: keystone

Ausserdem schreibt er, dass es eher ungewöhnlich wäre, dass ein solches Virus aus Alaska stamme. Und zwar wegen der tiefen Bevölkerungszahl und der Lage des Staats.

Doloropocken

Eines der Hauptsymptome der Affenpocken sind schmerzhafte Pusteln. «Dolor» kommt aus dem Latein und bedeutet Schmerz.

So soll aus Kombination des Schmerzes und der Pocken der Name «Doloropox» entstehen.

Goblinpocken

«Goblinpocken» weisen auf einen tierischen Charakter hin, aber sind nicht mit einem realen Tier verbunden, begründet T Nelson.

Eine 3D-Darstellung eines Goblins. Bild: Shutterstock

Lymphpocken

Bei einer Infektion mit dem Virus treten oft geschwollene Lymphknoten als Symptom auf. Darum sei der Name «Lymphpocken» zutreffend, begründet der User Matthew Fujita seine Wahl.

Der Name beschreibe einen Zustand des Patienten und vermeide Fehlinterpretationen und Assoziationen, ist er weiter überzeugt.

POXVID

POXVID erinnert an COVID und das ist Absicht.

Analog zu Covid für «Coronavirus Disease», soll aus dem wissenschaftlichen Namen «Poxvirus Infectious Disease» Poxvid werden. Um auch auf das Verbreitungsjahr hinzuweisen, soll noch 2022 hinzugefügt werden, also «POXVID-22», schreibt User Efrain.

Poxy McPoxface

Kann sich noch jemand an «Boaty McBoatface» erinnern? User Matthew Whitbread tut es, denn sein Namensvorschlag ist «Poxy McPoxface».

«Boaty McBoatface» ist der Name eines britischen Arktis-Forschungsschiffs. Der Name wurde ebenfalls in einer öffentlichen Abstimmung auserkoren. Das war 2016. Sechs Jahre später soll also «Poxy McPoxface» folgen – zumindest wenn es nach User Matthew Whitbread geht.

Das «Boaty McBoatface» erforscht die Antarktis. Bild: keystone

Der User ist sich zudem sicher, dass man sich den Namen «Poxy McPoxface» gut merken könne.

Preben's Orthopox Virus (POV)

Der Vorschlag von Simon Blake referiert auf den dänischen Virologen Preben von Magnus. Er war bekannt für seine Forschung zu den Affenpocken.

Preben Christian Alexander von Magnus. Bild: wikipedia

Von Magnus hat 1958 als Erster die Identität des Affenpockenvirus bestätigt. Aufgrund des charakteristischen Aussehens des Virus stellte von Magnus fest, dass es zur Gruppe der Poxviridae gehörte.

Die Abkürzung für «Preben's Orthopox Virus» soll POV sein. Und hier lauert wohl ein Problem, denn POV ist eine gängige Abkürzung in den sozialen Medien und steht für «Point of View» und kann übersetzt werden mit «das ist meine Meinung» oder «aus meiner Perspektive».

«POV: Du hast Affenpocken», ist dann wohl nicht so lustig.

Pridepocken

Dieser Vorschlag kam mit der Begründung, dass die Patienten überwiegend homosexuelle Männer seien.

Pink Cross, eine Organisation für schwule und bisexuelle Männer in der Schweiz, hat sich bereits zum Affenpockenvirus geäussert und bestätigt, dass das Virus unter homosexuellen Männern im Verhältnis zur restlichen Bevölkerung häufiger kursiere. Darum verlangt die Organisation die Bekämpfung auch in der Schweiz. Denn in vielen Ländern würden explizit schwule, bisexuelle und queere Männer geimpft, schreibt Pink Cross.

«Es ist unklar, ob die Behörden lediglich im Bürokratie-Sumpf stecken oder ob die Gesundheit von schwulen, bisexuellen und queeren Männern tatsächlich keine Priorität hat. Wichtig ist, dass nun endlich gehandelt wird.» Roman Heggli, Geschäftsleiter Pink Cross

Schreib uns deinen Vorschlag!

Was denkst du über die Vorschläge? Hast du einen Favoriten? Schreib uns deine Meinung oder gar eigene Vorschläge in die Kommentare. (lab)