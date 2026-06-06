Ebola-Patient aus Berliner Charité entlassen

Nach gut zwei Wochen darf der Patient aus den Staaten das Spital verlassen. Die Charité-Ärzte sprechen von einem bedeutenden therapeutischen Erfolg.

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Die Berliner Charité hat den mit dem Ebola-Virus infizierten US-amerikanischen Arzt entlassen. Sein Gesundheitszustand sei gut, teilt die Klinik mit. Seit dem 30. Mai weisen die Tests kein Virus mehr in seinem Körper nach. Das zuständige Gesundheitsamt hob die Isolationsanordnung daraufhin um 12 Uhr auf – wie es internationale Standards vorsehen.

Der Arzt war am 20. Mai in der Charité aufgenommen worden. Bei ihm wurde nach Angaben der Universitätsklinik das seltene Bundibugyo-Virus, eine Art des Ebola-Virus, mit einem PCR-Test eindeutig nachgewiesen. Seine Ehefrau und vier Kinder kamen kurz darauf nach Berlin. Sie waren als «Hochrisikokontakte» eingestuft, hatten aber keine Symptome und befanden sich in einem getrennten Teil der Station in Quarantäne.

«Meine Dankbarkeit lässt sich nicht angemessen beschreiben»

Der US-Patient selbst bedankte sich beim Charité-Team: «Ich wurde erstklassig versorgt, unter anderem mit experimentellen Therapien, die derzeit zur Behandlung dieser Virusart erprobt werden», wurde er in einer Mitteilung der Charité zitiert.

«Meine Dankbarkeit lässt sich mit Worten nicht angemessen beschreiben. (…) Unsere Gedanken sind auch bei den Menschen im Kongo, die nicht die Möglichkeit haben, eine solche Versorgung zu erhalten.»

Der US-Arzt, der sich in der Demokratischen Republik Kongo mit Ebola infiziert hatte: Er ist in der Berliner Charité behandelt und nun entlassen worden. Bild: DPA Charité

Ebola-Fieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. In der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika, wo der US-Amerikaner tätig war, ist der jüngste Ebola-Ausbruch besonders schwer einzudämmen. Einer der Gründe: Für den Bundibugyo-Typ gibt es bislang weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie.

Behandlung auf der Sonderisolierstation

Der Charité-Patient war von Uganda aus mit einem Spezialflugzeug nach Berlin geflogen und dann unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in die Charité gebracht worden. Dort wurde er in einer Sonderisolierstation auf dem Campus Virchow-Klinikum behandelt.

Dabei handelt es sich um eine geschlossene und geschützte Einheit getrennt vom regulären Klinikbetrieb, sodass kein Kontakt zu anderen Patienten entstehen kann. Laut Bundesgesundheitsministerium bestand daher weder für die Bevölkerung noch für andere Patienten Gefahr.

Anfangs sei der Mann sehr geschwächt gewesen und habe typische Symptome einer Ebola-Virus-Infektion gezeigt, so die Klinik. Zudem habe er eine hohe Viruslast aufgewiesen. Im Zuge einer kombinierten antiviralen Therapie und weiteren begleitenden medizinischen Massnahmen hätten sich die Krankheitszeichen bereits im Verlauf der ersten Woche deutlich zurückgebildet. Sein Zustand habe sich kontinuierlich gebessert und die Laborwerte hätten sich normalisiert.

«Wir sind sehr erfreut über den erfolgreichen Behandlungsverlauf und werten diesen als bedeutenden therapeutischen Erfolg», sagte der Direktor der Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin der Charité, Leif Erik Sander. «Die Sonderisolierstation der Charité hat sich einmal mehr als unverzichtbarer Baustein in der Bewältigung hochpathogener Infektionen erwiesen.»

Infektiologe Sander: Er gibt ein Update über den Zustand des Patienten. Bild: DPA

Ausbruch in Afrika nicht unter Kontrolle

Der Ebola-Ausbruch im Kongo und in Uganda ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch weit davon entfernt, unter Kontrolle zu sein.

Im Kongo gibt es nach Angaben der afrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC mittlerweile 381 bestätigte Fälle, darunter 62 Todesfälle. Die WHO geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Im Nachbarland Uganda sind demnach bislang 16 Fälle und ein Todesfall bestätigt worden.

Nach Angaben der WHO ist es nach wie vor schwierig, die Kontakte von Infizierten zu isolieren und zu überwachen. Bislang sei es Gesundheitspersonal vor Ort erst gelungen, 45 Prozent aller Personen nachzuverfolgen, die mit den Ebola-Infizierten in Kontakt waren. Um die Ausbreitung der Viruskrankheit zu stoppen, sei es aber nötig, 90 Prozent aller Kontaktpersonen zu ermitteln.

In den Jahren 2014 und 2015 waren bei einer Ebola-Epidemie in Westafrika mehr als 11'000 Menschen gestorben. Beim zweitschwersten erfassten Ausbruch von 2018 bis 2020 im Ostkongo starben rund 2300 Menschen.

Mehr zum Ebola-Ausbruch: Weitere Ebola-Infektionen in Uganda und Ostkongo nachgewiesen

Verwendete Quellen:

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

Eigene Berichterstattung

(hkl)