wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
International
Gesundheit

Gut eine halbe Million Kinder in Europa haben keinen Impfschutz

Gut eine halbe Million Kinder in Europa haben keinen Impfschutz

15.07.2026, 06:4815.07.2026, 06:48

In der WHO-Europaregion ist die Zahl der völlig ungeimpften Kinder im vergangenen Jahr gesunken. Allerdings sei die Zahl jener, die keinen oder keinen vollen Impfschutz gegen Infektionskrankheiten haben, noch gross, berichten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef.

Eine Pflegefachfrau spritzt einem Kind eine Covid-19 Impfung, im Referenz-Impfzentrum des Kantons Zuerich beim Zentrum f
In Europa haben noch immer viele Kinder keinen oder keinen vollen Impfschutz.Bild: keystone

Die WHO-Europaregion geht weit über die EU hinaus. Dazu gehören 53 Länder, darunter auch etwa die Türkei, Turkmenistan und Israel. Gut die Hälfte der gar nicht geimpften Kinder lebt in vier Ländern: Kasachstan, Türkei, Grossbritannien und Aserbaidschan.

Die Zahlen im Einzelnen: Insgesamt waren im vergangenen Jahr in den 53 Ländern zusammen 43'000 Kinder weniger gar nicht geimpft als 2024. Insgesamt fehlte noch 566'000 Kindern jeglicher Impfschutz, und 258'000 Kinder waren nur unzureichend geschützt.

Zu den ersten Impfungen, die Babys erhalten, gehören die gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten (Pertussis). In der gesamten Europa-Region lag die Rate bei 94 Prozent, wie im Jahr davor. 2019 waren es noch 96 Prozent. Rund 92 Prozent der Kinder bekamen – ebenso wie im Jahr davor – die erste Dosis der Masern-Impfung. 2019 waren es noch 94 Prozent gewesen.

Sorge trotz Fortschritten

Die Uno-Organisationen sind besorgt über Rückgänge bei Impfraten in manchen Ländern. Das liege unter anderem daran, dass Impfprogramme in zahlreichen Konfliktgebieten eingeschränkt seien, aber auch an fehlenden Mitteln nach der Kürzung von Entwicklungshilfe durch viele reichere Länder.

Die WHO nennt aber auch Falschinformationen über Risiken beim Impfen als Problem. «Impfstoffe haben in den letzten fünf Jahrzehnten mehr als 150 Millionen Menschenleben gerettet», sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bereits im vergangenen Jahr. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Thema Gesundheit:

Wie Trumps Budgetkürzungen Menschen extremen Durchfall verursachen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wie unter den Taliban junge Afghanen den Glauben an Bildung verlieren
Fünf Jahre nach der Wiedereroberung Afghanistans durch die islamistischen Taliban sind die Universitäten im Land zu einem Ort geworden, an dem «Neugier verboten ist und Schweigen befohlen wird». Während Frauen von jeglicher Bildung ausgeschlossen wurden, berichten nun Männer dem Guardian gegenüber die Situation an den Universitäten in verschiedensten Städten.
Zur Story