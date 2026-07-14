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USA: Parasitärer Ausbruch, ein Jahr nach Trump Budgetkürzungen

This undated photo taken through a microscope provided by the CDC shows Cyclospora cayetanensis oocysts found in a fresh stool sample which had been prepared with a formalin solution and stained with ...
Diese kleinen Dinger wurden einer Stuhlprobe entnommen und führen im US-Bundesstaat Michigan zu einem parasitären Ausbruch.Bild: keystone

Wie Trumps Budgetkürzungen Menschen extremen Durchfall verursachen

14.07.2026, 18:2714.07.2026, 18:27

Im US-Bundesstaat Michigan grassiert derzeit ein Cyclosporiasis-Ausbruch – ein Jahr, nachdem die Regierung Trump Mittel für staatliche und lokale Gesundheitsbehörden gekürzt und deren Zuständigkeitsbereich eingeschränkt hat. Das berichtet der Guardian.

Infizierte Personen müssen wässrigen Durchfall sowie Appetit- und Gewichtsverlust erleiden. Nachdem die Bundesstaatsbehörden glauben, bei Salaten den möglichen Ursprung gefunden zu haben, stellt sich die Frage, wie es zu den über 2600 bekannten Fällen kommen konnte.

Die Inkubationszeit bei Cyclosporiasis dauert etwa zwei Wochen. Zusammen mit Meldeverzögerungen macht dies eine Untersuchung sehr schwierig. Um Verbindungen zwischen einzelnen Fällen festzustellen, werden Betroffene interviewt. Die wenigsten wissen jedoch, was sie vor vier Wochen gegessen haben.

Die Budget-Kürzungen der Trump-Administration hätten die bereits schwierige Lage noch verschlimmert. «Wenn man unterbesetzt ist, geschehen die Patientenbefragungen vielleicht erst nach sechs bis acht Wochen», meint Barbara Kowalcyk, Professorin der George-Washington-Universität gegenüber dem «Guardian».

Im März 2025 strich die Trump-Regierung 11.4 Milliarden Dollar Fördergelder für Gesundheitsbehörden. Zwar waren diese an Pandemie-Massnahmen zweckgebunden, sie stärkten jedoch die Kapazitäten der lokalen Gesundheitsämter.

Drei Monate später reduzierte die Regierung zudem das FoodNet-Programm auf lediglich zwei lebensmittelbedingte Erreger. FoodNet half dabei, Informationen über Bundesstaaten hinweg zu koordinieren. Cyclosporiasis fiel aus dem Programm. (nil)

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