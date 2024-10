Greta Thunberg erneut festgenommen – dieses Mal in Brüssel

Die bekannte Klimaaktivistin Greta Thunberg ist bei einer Protestaktion in Brüssel festgenommen worden.

Greta Thunberg ist bei einer Klimademonstration in Brüssel festgenommen worden. Die schwedische Aktivistin nahm am Samstagnachmittag an einer Sitzblockade mit etwa 150 weiteren Aktivisten teil. Die Polizei führte sie daraufhin ab.

Greta Thunberg wurde erneut festgenommen. (Archivbild) Bild: keystone

Laut einem Sprecher der Kampagne United for Climate Justice wurden über 100 Personen während der Protestaktion festgenommen. Diese kamen am Abend wieder frei. Die Demonstranten setzten sich für ein Ende der Subventionen für fossile Brennstoffe ein.

Hintergründe zur Demonstration

Thunberg trug bei der Demonstration ein Palästinensertuch. Kritiker werfen ihr vor, zu einseitig pro-palästinensische Positionen einzunehmen, insbesondere seit dem Konflikt zwischen der Hamas und Israel. Die Aktivistin hat sich mehrfach mit den Palästinensern solidarisiert.

Greta Thunberg ist bekannt für ihre «Fridays for Future»-Bewegung. Sie engagiert sich weltweit für den Klimaschutz. Auch in Brüssel wollte sie einmal mehr ein Zeichen setzen.

