Greta Thunberg wegen Klimaprotesten in Schweden angeklagt

Die 21-Jährige hatte zusammen mit anderen Aktivisten ab dem 11. März für mehrere Tage den Haupteingang des schwedischen Parlaments blockiert. In dieser Zeit wurde sie zwei Mal von der Polizei weggetragen. Thunberg ist bereits zwei Mal von schwedischen Gerichten wegen zivilen Ungehorsams bei Klimaprotesten zu Geldstrafen verurteilt worden.

Greta Thunberg bei einem Protest letzte Woche in Stockholm.

Greta Thunberg bei einem Protest letzte Woche in Stockholm. Bild: keystone

Die schwedische Staatsanwaltschaft hat die Klimaaktivisten Greta Thunberg wegen zivilen Ungehorsams und der Missachtung polizeilicher Anordnungen bei einer Protestaktion vor dem schwedischen Parlament im März angeklagt. «Der Gerichtstermin wurde für den 8. Mai festgelegt», sagte ein Gerichtsmitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag.

Illegale Migranten werden nach Ruanda ausgeschafft – der britische Asylpakt in 5 Punkten

Nach wochenlangen Diskussionen hat der britische Premierminister Rishi Sunak ein Gesetz zum umstrittenen Asylpakt mit Ruanda durchs Parlament gebracht. Eine Übersicht.

Grossbritannien will seine Asylpolitik komplett neu ausrichten. Illegale Migranten sollen künftig nach Ruanda in Ostafrika deportiert werden. Nach monatelangem Hin und Her hat Premierminister Rishi Sunak ein entsprechendes Gesetz durch das britische Parlament gebracht.