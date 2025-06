Wer wird aus diesem Fight als Sieger hervorgehen? Elon Musk (l.) vs. Donald Trump. Bild: keystone

Musk vs. Trump! Choose your fighter!

Patrick Toggweiler

Aus, aus, vorbei! Nachdem es für ein paar Wochen so aussah, als würden Donald Trump und Elon Musk direkt auf Love Island zusteuern, ist die Bromance zwischen den beiden zerbrochen. Wo früher Liebe wuchs, herrscht nur noch Hass.

Dass sich der mächtigste und der reichste Mensch der Welt öffentlich – jeder auf seiner eigenen Social-Media-Plattform – gegenseitig so heftig an die Nudeln gehen, ist historisch. Vergiss Angelina vs. Jennifer, ignorier Hasbullah vs. Abdu, schenk dir Trallalero Trallala vs. Ballerina Cappuccina. Es ist Zeit für den grössten Schwergewichtskampf der modernen Zeit: Trump vs. Musk.

Uns Normalsterblichen bleibt nur, das Popcorn hervorzuholen – und, um der Sache noch etwas mehr Würze zu verleihen, uns für eine Seite zu entscheiden.

Elon vs. Donald: Wer finished den anderen? bild: watson.ch

Donald Trump

Donald Trump macht den Finger! Kann er Elon Musk endgültig die Türe weisen? Bild: keystone

In der roten Ecke kämpft, direkt aus New York City, 1,90 Meter gross und offiziell bloss 101 Kilogramm schwer: Donald «das sehr stabile Genie» Trump!

Stärken: Selbstwahrnehmung, Ignoranz, Bestechlichkeit, Rachsucht.

Selbstwahrnehmung, Ignoranz, Bestechlichkeit, Rachsucht. Schwächen: Berechenbarkeit, Wortschatz, Frisur, Teint, Eitelkeit, zieht die Hosen zu hoch hinauf.

Berechenbarkeit, Wortschatz, Frisur, Teint, Eitelkeit, zieht die Hosen zu hoch hinauf. Special: Immun gegen Tiefschläge.

Immun gegen Tiefschläge. Special move II: Glaubt man den Gerüch(t)en: Flatulenz.

Glaubt man den Gerüch(t)en: Flatulenz. Special move III: Wird eine Niederlage nie eingestehen und sie seinen Anhängern als gestohlenen Sieg verkaufen.

Elon Musk

Was für ein Move: Kann Elon mit dem «Stomper» seinen Widersacher bodigen? Bild: keystone

In der blauen Ecke, aus Pretoria, Südafrika, 1,88 Meter gross und laut eigenen Angaben minimum 136 Kilogramm schwer: Elon Reeve «Kekius Maximus» Musk!

Stärken: Fruchtbarkeit, Unberechenbarkeit, Intelligenz, Resilienz gegenüber Drogen.

Fruchtbarkeit, Unberechenbarkeit, Intelligenz, Resilienz gegenüber Drogen. Schwächen: Empathie, Humor, Taktgefühl, Kontrolle über seinen rechten Arm.

Empathie, Humor, Taktgefühl, Kontrolle über seinen rechten Arm. Special: Ankündigungen.

Ankündigungen. Special move II: Überzeugungskraft.

Überzeugungskraft. Special move III: Schreckt auch nicht davor zurück, sich selbst zu schaden.

Schreckt auch nicht davor zurück, sich selbst zu schaden. Special move IV: Kennt Donalds Leichen im Keller.

So. Und jetzt musst du dich für einen der beiden entscheiden. Ja, du musst. Die offensichtliche Option «keinen der beiden» geben wird dir nicht. Welchen Kämpfer wählst du?

Auf welcher Seite stehst du? Donald Trump for the win! Elon Musk über alles! Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 528 Personen teilgenommen

Und wer wird deiner Ansicht nach gewinnen? Elon «The Ketaminator» Musk! Donald «Scamander in Chief» Trump! Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 544 Personen teilgenommen