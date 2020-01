Mitleid nervt mehr als Rassismus – und 5 weitere Erkenntnisse aus dem Flüchtlingslager

Auf Samos sitzen zurzeit rund 8000 Flüchtlinge fest. Wie bewältigen sie ihren Alltag? Knackeboul hat die griechische Insel besucht und ein paar Tage bei einem schweizerischen Hilfsprojekt mitgearbeitet.

Für 650 Menschen war das Flüchtlingslager in Samos ursprünglich konzipiert – gebaut für ein spartanisches Leben, mit tiefen Hygiene- und Ernährungsstandards. Jetzt leben im und um das Lager rund 8000 Menschen.

Eine Perspektive gibt es für die Flüchtlinge kaum – Arbeit noch weniger.

Die Flüchtlinge sitzen hier fest und dürfen die Insel nicht verlassen. Gleichzeitig empfindet die Bevölkerung von Samos die vielen hinzugekommenen Menschen als schwere Bürde. Auf der kleinen Ferien- und Fischer-Insel ist zurzeit jeder fünfte Bewohner ein Flüchtling.

«Kälte. Als ich auf der Insel ankomme, auf der ich vor Jahren mal in den Ferien war, ist es eiskalt. Es schneit oder gefriert zwar nicht, aber es geht eine kalte Bise. Die maroden Zelte würden weggeblasen, sässen nicht ganze Familien darin und warteten auf wärmeres Wetter.»

Viele Freiwilligen-Projekte versuchen, die Situation der Flüchtling zu verbessern. Im «Project Armonia», das zwei junge Schweizerinnen und eine Britin gegründet haben, führen Flüchtlinge ein Restaurant, in dem vor allem Frauen, Kinder und gebrechliche Menschen ausgewogenes Essen kriegen.