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Griechenland

Löschhubschrauber kollidieren bei Bekämpfung von Waldbränden bei Athen

Zwei Löschhubschrauber kollidieren bei Bekämpfung von Waldbränden bei Athen

02.08.2026, 16:2502.08.2026, 16:33

Zwei Löschhubschrauber sind am Sonntag bei der Bekämpfung von Waldbränden westlich von Athen kollidiert und abgestürzt. Der Vorfall soll sich im Grossraum Psatha in Attika ereignet haben.

Die Hubschrauber waren von der Feuerwehr gemietet worden und hatten jeweils eine zweiköpfige Besatzung, heisst es in einer Mitteilung. Sie seien vom Militärflughafen Elefsina gestartet.

Die griechische Feuerwehr hat eine Such- und Rettungsaktion für die Besatzungen im Gebiet von Psatha eingeleitet. (hkl)

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Waldbrände in Griechenland: Häuser brennen nieder
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