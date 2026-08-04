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Waldbrände westlich von Athen weitgehend unter Kontrolle

Waldbrände westlich von Athen weitgehend unter Kontrolle

04.08.2026, 09:1904.08.2026, 09:20

Hunderte Feuerwehrleute und Freiwillige kämpften die vierte Nacht in Folge, am Morgen starteten bei gutem Wetter mit wenig Wind wieder Löschhubschrauber, und endlich zeichnet sich Entspannung ab: Die griechische Feuerwehr hat die Brandherde westlich von Athen weitgehend unter Kontrolle gebracht.

A firefighting helicopter drops water over a wildfire on Mount Kithairon near Porto Germeno, northwest of Athens, Greece, Monday, Aug. 3, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris) Greece Wildfires
Ein Löschhubschrauber wirft Wasser über einen Waldbrand auf dem Berg Kithairon nordwestlich von Athen, Griechenland, ab.Bild: keystone

Entwarnung gibt es jedoch weiterhin nicht. Besonders kritisch sind einem Sprecher der Feuerwehr zufolge die heissen Mittagsstunden. «Gestern haben wir beobachtet, dass sich von Mittag an aus Glutnestern wieder Brände entwickelten, weil die Temperatur stieg und die Luftfeuchtigkeit abnahm», sagte Giannis Artopoios dem Nachrichtensender ERTnews. Dieses Phänomen wolle man bekämpfen. Im Laufe des Tages sollen dazu bis zu 30 Löschhubschrauber und -flugzeuge zum Einsatz kommen.

Problematisch sei auch die riesige Fläche, über die die Brände getobt hatten, sagte Artopoios. In den ersten Tagen der Feuer hätten die äusserst starken Winde die Flammen rasend schnell vorangetrieben. Gleichzeitig sei wegen der stürmischen Böen keine Unterstützung aus der Luft möglich gewesen. Nun müsse man mit dem grossen Ausmass zurechtkommen, mit weit verteilten Glutnestern in teils unzugänglichem Gebiet. «Wir wollen jeden Funken unter Kontrolle bringen, aber das wird dauern», sagte der Sprecher.

Militär unterstützt mit schwerem Gerät

An den Einsätzen sind rund 520 Feuerwehrleute beteiligt, darunter auch 46 Rettungskräfte aus Frankreich und Rumänien, sowie Hunderte Freiwillige. Zudem unterstützt das Militär mit schwerem Räum-Gerät, um schützende Schneisen zu schlagen und den Einsatzkräften in dicht bewachsenen Regionen den Weg freizuräumen.

Satellitenbilder zeigen derweil das Ausmass der Brände; laut dem griechischen Wetterdienst Meteo des Nationalen Observatoriums Athen sollen mehr als 13'000 Hektar Wald, Busch und landwirtschaftlich genutzte Fläche verbrannt sein – mithin 133 Quadratkilometer. (hkl/sda/dpa)

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