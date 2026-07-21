Messerangriff in Athen – Touristenpaar verletzt

Der Mann bedrohte mehrere Passanten und griff dann ein Touristenpaar aus den USA offenbar unvermittelt an und verletzte beide. Bild: www.imago-images.de

Touristenpaar wird bei Messerangriff in Athen verletzt

Ein Mann soll am Morgen nahe dem Eingang zur Touristenattraktion Akropolis in Athen mehrere Passanten mit einem Messer bedroht und anschliessend ein Touristenpaar angegriffen haben.

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Nach Berichten griechischer Medien wurde der mutmassliche Täter festgenommen. Eine offizielle Bestätigung der Polizei dazu lag zunächst nicht vor. Das Motiv des Mannes sei unklar, berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERTNews.

Passantin meldet Mann mit Messer

Der Vorfall ereignete sich den Berichten zufolge gegen 8 Uhr Ortszeit. Eine Passantin alarmierte demnach die Polizei, nachdem sie einen Mann mit einem Messer beobachtet hatte, der Passanten bedrohte. Daraufhin rückten Einsatzkräfte in das Gebiet aus.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge griff der Mann anschliessend ein Touristenpaar aus den USA offenbar unvermittelt an und verletzte beide. Demnach erlitt der Mann eine schwere Beinverletzung, die Frau wurde am Arm verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten zur medizinischen Versorgung in ein Spital. (sda/dpa)