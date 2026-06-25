sonnig35°
DE | FR
burger
International
Griechenland

Besatzung überlebt Heli-Absturz bei Waldbrand-Einsatz in Griechenland

Besatzung überlebt Heli-Absturz bei Waldbrand-Einsatz in Griechenland

25.06.2026, 15:4525.06.2026, 15:45
Helikopterabsturz in Greichenland, 25.06.2026.
Der Unfall ereignete sich, als die Besatzung Wasser aus dem See aufnehmen wollte.Bild: protothema.gr

Bei einem Löscheinsatz zur Bekämpfung eines Wald- und Buschbrands ist in Griechenland ein Feuerwehrhubschrauber in einen See im Nordwesten des Landes gestürzt.

Der Unfall ereignete sich, als die Besatzung Wasser aus dem See aufnehmen wollte, um es danach über dem Brandgebiet abzuwerfen, wie der griechische Rundfunk ERTNews unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete.

Die zwei Besatzungsmitglieder des Hubschraubers konnten nach Angaben der Feuerwehr aus eigenen Kräften das Ufer des Sees erreichen. Die Ursache des Absturzes war zunächst unklar. Der Hubschrauber war an den Löscharbeiten in der Region nahe der Regionalhauptstadt Ioannina beteiligt.

Griechenland hat seine Vorkehrungen gegen Waldbrände in diesem Sommer deutlich verstärkt und setzt dazu Dutzende Löschflugzeuge und Hubschrauber sowie mehr als 18'000 Einsatzkräfte ein. Im Sommer 2025 wurden nach offiziellen Angaben fast 48'000 Hektar Wald- und Buschland durch Brände zerstört. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Fast überall Warnstufe Rot: Hitzewelle in Frankreich verschärft sich weiter
Die Hitzewelle in Frankreich verschärft sich heute abermals. Der Wetterdienst Météo France hat für 72 Departements und damit den grössten Teil des Landes ab mittags die höchste Warnstufe Rot.
Zur Story