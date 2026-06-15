sonnig26°
DE | FR
burger
International
Griechenland

Drei Bären in Griechenland illegal getötet – Organisation schlägt Alarm

Drei Bären in Griechenland illegal getötet

15.06.2026, 15:4415.06.2026, 15:44

Nach dem Tod dreier Braunbären innerhalb weniger Stunden hat die griechische Umweltschutzorganisation Kallisto eine konsequente Aufklärung der Fälle gefordert. Zwei Tiere seien durch Schüsse getötet worden, ein weiteres durch einen vergifteten Köder, teilte die Organisation mit.

A brown bear peers through the trees inside the Arcturos bear sanctuary in Nymfaio, northern Greece, on Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Giannis Papanikos) Greece Wild Animals
Ein Braunbär im nördlichen Griechenland.Bild: keystone

Die Vorfälle vom Wochenende verdeutlichten die anhaltenden Bedrohungen für die geschützte Art in Griechenland, kritisierte Kallisto. Die Tötung oder Verletzung eines Bären sei strafbar und verstosse gegen griechische sowie internationale Schutzbestimmungen.

Kallisto forderte die Behörden auf, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Begegnungen von Bären mit Menschen dürften kein Vorwand für Selbstjustiz sein. Stattdessen müssten die zuständigen Stellen informiert werden, damit die vorgesehenen Einsatz- und Schutzmassnahmen greifen könnten.

Doch manche Bewohner im Nordwesten Griechenlands haben Angst, denn mittlerweile wandern die Bären auf Futtersuche in besiedelte Gegenden bis zur Stadt Kastoria. Angezogen werden sie dabei von Abfall der Menschen, aber auch von Obstgärten. Immer wieder kommt es deshalb zur Tötung der Tiere durch Privatpersonen. (hkl/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Jäger wollten ihn 24 Stunden lang erwischen: Bär in Japan gelingt spektakuläre Flucht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Trump: Schiffe bewegen sich aus Strasse von Hormus heraus
Der aktuelle Nachrichten-Ticker zu dem von der Trump-Regierung und Israel gestarteten Krieg gegen den Iran und zur US-Aussenpolitik.
Zur Story