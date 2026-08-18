Auf dieser Kykladen-Insel Sifnos ereignete sich der tödliche Helikopter-Unfall. Bild: imago stock&people

Brautpaar stürzt mit Helikopter auf griechischer Insel ab und stirbt

Auf der griechischen Kykladen-Insel Sifnos ist ein Hubschrauber aus bisher ungeklärter Ursache beim Landeanflug abgestürzt, explodiert und in Flammen aufgegangen. Alle drei Insassen kamen ums Leben, wie die Zeitung «Kathimerini» unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtete.

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Bei den zwei Fluggästen soll es sich demnach um ein frisch vermähltes britisches Paar handeln, das auf der Insel die Flitterwochen verbringen wollte. Der griechische Pilot des gecharterten Choppers soll über Tausende Flugstunden absolviert haben.

Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Helikopterlandeplatz der Insel. Die Maschine soll sich bereits in der Endphase der Landung befunden haben, als der Pilot plötzlich die Kontrolle zu verlieren schien.

Anwohner berichteten gegenüber griechischen Medien, kurz vor dem Absturz ein ungewöhnliches Geräusch gehört zu haben. Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen das Feuer nach dem Absturz. Die Ermittlungen konzentrierten sich nun auf die Frage, ob es einen technischen Defekt gab oder ob es sich um menschliches Versagen handelte. Die Wetterbedingungen waren zum Zeitpunkt der Landung gut. (sda/dpa)