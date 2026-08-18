wechselnd bewölkt24°
DE | FR
burger
International
Griechenland

Brautpaar stürzt mit Helikopter auf griechischer Insel ab

Blick auf den Hauptort und Hafen Kamares auf der Insel Sifnos ( Kykladen / Griechenland ). Kamares auf Sifnos *** Glance on the Main and Port Kamares on the Island Sifnos Cyclades Greece Kamares on Si ...
Auf dieser Kykladen-Insel Sifnos ereignete sich der tödliche Helikopter-Unfall.Bild: imago stock&people

Brautpaar stürzt mit Helikopter auf griechischer Insel ab und stirbt

Auf der griechischen Kykladen-Insel Sifnos ist ein Hubschrauber aus bisher ungeklärter Ursache beim Landeanflug abgestürzt, explodiert und in Flammen aufgegangen. Alle drei Insassen kamen ums Leben, wie die Zeitung «Kathimerini» unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtete.
18.08.2026, 12:1018.08.2026, 12:10

Bei den zwei Fluggästen soll es sich demnach um ein frisch vermähltes britisches Paar handeln, das auf der Insel die Flitterwochen verbringen wollte. Der griechische Pilot des gecharterten Choppers soll über Tausende Flugstunden absolviert haben.

Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Helikopterlandeplatz der Insel. Die Maschine soll sich bereits in der Endphase der Landung befunden haben, als der Pilot plötzlich die Kontrolle zu verlieren schien.

Anwohner berichteten gegenüber griechischen Medien, kurz vor dem Absturz ein ungewöhnliches Geräusch gehört zu haben. Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen das Feuer nach dem Absturz. Die Ermittlungen konzentrierten sich nun auf die Frage, ob es einen technischen Defekt gab oder ob es sich um menschliches Versagen handelte. Die Wetterbedingungen waren zum Zeitpunkt der Landung gut. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Drei Menschen per Helikopter aus Schlucht im Wallis gerettet
Drei Menschen per Helikopter aus Schlucht im Wallis gerettet
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Brände Griechenland: Schweizer Helikopter im Einsatz
1 / 10
Brände Griechenland: Schweizer Helikopter im Einsatz
Schweizer Helis starten Richtung Katastrophengebiet: Die ‹Bambi-Backet› genannten Löschwasser-Aussenlastbehälter fassen 2500 Liter Wasser.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hurrikan Lala bringt Hawaii Regen und starke Winde
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Nach Infantino-Kritik: FIFA entlässt Schweizer Funktionär
Erst kritisiert FIFA-Betriebsdirektor Kevin Lamour Präsident Gianni Infantino sowie dessen Investorenpläne. Jetzt endet die Zusammenarbeit zwischen Lamour und dem Weltfussballverband.
Zur Story