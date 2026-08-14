Polizeirapport

Tödlicher Unfall auf der A2: Seelisbergtunnel unter Einschränkungen wieder offen

Der Seelisbergtunnel der A2 ist am Freitag wegen eines tödlichen Unfalls über zwölf Stunden gesperrt gewesen. Ein Auto war um 3 Uhr beim Südportal in einen Technikraum gefahren und ausgebrannt.

Um 16 Uhr wurde der über neun Kilometer lange Seelisbergtunnel, der den Kanton Uri und den Kanton Nidwalden verbindet, unter Einschränkungen wieder für den Verkehr freigegeben, wie ein Sprecher des Bundesamts für Strassen Astra gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Das zerstörte Auto im Tunnel. Bild: Kantonspolizei Uri

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri kam ein Auto auf der A2 in Seedorf. vor der Einfahrt in den Seelisbergtunnel, nach links ab und kollidierte frontal mit der Infrastruktur des Portals.

Der Personenwagen geriet darauf in einen Technikraum und fing Feuer. Die Person, die im Auto sass, sei auf der Unfallstelle verstorben, teilte die Kantonspolizei mit.

Wegen der Tunnelsperrung wurden die Personenwagen auf die Axenstrasse auf der anderen Seite des Vierwaldstättersees umgeleitet. Der Schwerverkehr muss die San-Bernardino-Route benutzen

Weiterer Unfall fordert acht Verletzte

Wie die Urner Kantonspolizei später mitteilte, gab es am frühen Freitagmorgen zudem einen weiteren Unfall. Kurz nach 4 Uhr fuhr ein Lenker eines Fahrzeugs mit Kontrollschildern aus dem Kanton Waadt in das Heck eines Wagens vor ihm. Offenbar hatte dieser erst zu spät gemerkt, dass es wegen des Unfalls im Tunnel zu einem Stau gekommen war.

Die beschädigten Autos an der Unfallstelle. Bild: kantonspolizei uri

Beim Vorfall verletzten sich sechs Personen leicht und zwei erheblich. Sie wurden durch die Rega ins Spital geflogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 80'000 Franken. (dab/hkl/sda)