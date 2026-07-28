Die Sängerin, die vor allem mit dem Song «You're So Vain» einen weltweiten Erfolg feierte, bekam eine schwere Diagnose. Bild: Keystone

US-Sängerin Carly Simon ist an Parkinson erkrankt

Traurige Nachrichten von Carly Simon: Die US-Sängerin kämpft mit gesundheitlichen Problemen. Trotzdem hat sie es geschafft, ein neues Album aufzunehmen.

Ricarda Heil / t-online

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Immer wieder wurde die Musikerin gefragt, warum es so ruhig um sie geworden ist. Nun hat Carly Simon ein Statement veröffentlicht. Die Sängerin, die vor allem mit dem Song «You're So Vain» einen weltweiten Erfolg feierte, bekam eine schwere Diagnose. Ihre Abwesenheit erklärte die 83-Jährige mit den Worten: «Die Wahrheit ist, dass ich dabei bin zu lernen, wie man mit der Parkinson-Krankheit lebt.»

«Es hat ein bisschen gedauert, bis ich die Diagnose verstanden habe, mich angepasst und entschieden habe, wie viel ich dazu öffentlich sagen möchte», so Carly Simon weiter. «Parkinson verläuft bei jedem anders und kann unvorhersehbar sein.»

«Ich habe nicht aufgehört zu leben»

Angefangen habe es mit Arthrose in beiden Knien und in der Hüfte. «Nach drei Gelenkersatzoperationen ging ich davon aus, dass meine Gehschwierigkeiten einfach ein unglücklicher und ziemlich ironischer Teil des Genesungsprozesses waren.» Doch ihre Mobilität verschlechterte sich weiter.

Zudem sei sie auch noch wegen einer Art Hautkrebs operiert worden. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut. Jeder Tag sei anders, mal besser, mal schlechter. «Aber ich habe nicht aufgehört zu leben und ich habe nicht aufgehört zu arbeiten.» Im August soll erstmals seit mehr als 15 Jahren wieder ein neues Studioalbum der Sängerin erscheinen: «Comes in Waves».

Die vielfach ausgezeichnete Sängerin hat bereits rund zwei Dutzend Alben veröffentlicht. Ihren grössten Erfolg feierte sie in den 1970er-Jahren mit dem Song «You're So Vain», der sich – wie sie später verriet – zumindest teilweise auf ihren Ex-Freund, den Schauspieler Warren Beatty, bezieht. In dem Lied singt sie über jemanden, der so eingebildet ist, dass er vermutlich glaubt, der Song würde von ihm handeln.