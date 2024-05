«Brauchen eine neue Regierung»: Britischer Abgeordneter läuft zu Opposition über

Nächster Rückschlag für Grossbritanniens Premierminister Rishi Sunak: Ein bisheriger Abgeordneter der konservativen britischen Regierungspartei ist fünf Wochen vor der Parlamentswahl zur Labour-Opposition übergelaufen. Wie Mark Logan auf seinem X-Account (vormals Twitter) am Donnerstag bekannt gab, will er bei der kommenden Wahl am 4. Juli für Labour stimmen. Aus seiner Partei trete er aus.

«Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir eine neue Regierung brauchen und ich glaube, dass dem Vereinigten Königreich am besten mit einer Labour-Regierung gedient wäre», schrieb der gebürtige Nordire, der für den englischen Wahlbezirk Bolton North East im Unterhaus sass. Das Land brauche neuen Enthusiasmus und Optimismus und er sehe das in Labour-Chef Keir Starmer, so Logan weiter, der in seinem alten Wahlkreis nicht mehr antreten wird.

Für Sunak ist das ein weiterer Schlag. Die Konservativen liegen in Umfragen schon seit Monaten hinter der Labour-Opposition zurück. Auch der in der vergangenen Woche angelaufene Wahlkampf läuft für Sunak holperig. Das begann schon mit der Ausrufung der Wahl vor dem Regierungssitz 10 Downing Street im strömenden Regen. Darauf folgten unterschiedliche Fehltritte, wie etwa die Frage in einem Pub in Wales vor laufender Kamera, ob sich die Menschen dort auf die Fussballeuropameisterschaft freuten. Wales hat sich im Gegensatz zu England und Schottland nicht qualifiziert. (sda/dpa)