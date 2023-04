Queen Elizabeth II.: Sie wäre heute 97 Jahre alt geworden. Bild: www.imago-images.de

Dieses herzige Familien-Foto ist kurz vor dem Tod der Queen entstanden

Am Freitag wäre die Queen 97 Jahre alt geworden. Deshalb teilen William und Kate ein bislang ungesehenes Foto der verstorbenen Monarchin mit den jüngsten Mitgliedern der Royal Family.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Prinz William und Prinzessin Kate ehren die verstorbene Queen Elizabeth II., die am 21. April 2023 ihren 97. Geburtstag gefeiert hätte, mit einem besonderen Bild. Es zeigt sie mit zwei Enkelkindern sowie mit acht Urenkelkindern. Als Fotografin wird Kate angegeben, entstanden ist das Foto letzten Sommer auf Schloss Balmoral in Schottland. Also Tage oder Wochen vor dem Tod der Queen. Ein genaues Datum nennen der Prinz und die Prinzessin von Wales nicht.

Elizabeth II. sitzt auf dem Familienschnappschuss in der Mitte eines hellgrünen Sofas, sie trägt einen karierten Rock, eine dunkelblaue Bluse und darüber eine schwarze Strickjacke. Auf ihrem Schoss liegt ihre Brille. Die Königin lacht zurückhaltend.

Um sie herum haben sich einige ihrer Nachkommen eingefunden. Ganz hinten stehen die einzigen beiden Enkelkinder der Queen, die auf dem Bild zu sehen sind: Lady Louise Mountbatten-Windsor und James, Earl of Wessex, die Kinder des jetzigen Herzogs und der Herzogin von Edinburgh, Edward und Sophie.

Auf dem Sofa sitzen Mia und Lucas Tindall, die Kinder von Enkelin Zara und Mike Tindall, sowie Savannah Phillips, älteste Tochter von Enkel Peter Phillips und dessen Ex-Frau Autumn Kelly. In der ersten Reihe hinter dem Sofa stehen von links nach rechts: Lena Tindall, Prinz George und Prinzessin Charlotte (die beiden älteren Kinder von William und Kate), Isla Phillips sowie das Nesthäkchen des jetzigen Ehepaars Wales, Prinz Louis.

Von den Urenkelkindern fehlen August Brooksbank, der Sohn von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank, Sienna Mapelli Mozzi, Tochter von Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi, sowie die Kinder von Prinz Harry und Herzogin Meghan: Prinz Archie und Prinzessin Lilibet.

Queen Elizabeth II. starb am 8. September 2022 mit 96 Jahren auf Schloss Balmoral. Ebendort, wo das nun veröffentlichte Bild entstand. Ihr Sohn, der heutige König Charles III., folgte ihr auf den Thron. Am 6. Mai wird er in der Londoner Westminster Abbey gekrönt.

(t-online, mbo)