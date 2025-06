Trophäenjagd rottete den Steinbock fast aus – das Wallis lockt trotzdem Touris damit an

Das Vorhaben müsse noch politisch abgesegnet werden, so Otsuki. Man müsse die Gesellschaft davon überzeugen, dass Wölfe für den Menschen nicht gefährlich seien.

Der Nipponibis konnte in Japan erfolgreich wieder ausgewildert werden.

Der Nipponibis konnte in Japan erfolgreich wieder ausgewildert werden. Bild: imago

«Wölfe sind in Japan vor über 100 Jahren ausgestorben, doch inzwischen stellen Hirsche für ländliche, von der Landwirtschaft geprägte Gemeinden im ganzen Land ein grosses Problem dar. Sie fressen Feldfrüchte und die natürliche Vegetation in den Bergen, und wir sind überzeugt, dass die Wiederansiedlung von Wölfen dazu beitragen würde, das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen.»

Da auch die Zahl der Jägerinnen und Jäger abnimmt, sollen es die Raubtiere nun richten. Die japanische Wolfsgesellschaft plant zunächst, im kleinen Rahmen Wölfe in wenig besiedelten Regionen auszusetzen. Ihr Präsident Kunihiko Otsuki ist vom Vorhaben überzeugt. Gegenüber der South China Morning Post sagt er:

Die Tiere sollen das Ökosystem wieder ins Gleichgewicht bringen und die Bauern entlasten, denn ohne natürliche Fressfeinde haben sich Hirsche, Wildschweine und Affen vermehrt . Diese Wildtiere fressen landwirtschaftlichen Ertrag und sorgen so für Unmut. Die wirtschaftlichen Schäden betragen jedes Jahr fast 10 Milliarden Yen (etwa 50 Millionen Franken).

Vor über 100 Jahren wurde in Japan der letzte Wolf gejagt. Nun will die 1993 gegründete japanische Wolfsgesellschaft das Wildtier wieder ansiedeln.

Seit über 100 Jahren gibt es in Japan keine wild lebenden Wölfe mehr.

Seit über 100 Jahren gibt es in Japan keine wild lebenden Wölfe mehr. Bild: keystone

