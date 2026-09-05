Grossbritannien: Maskierte Menschen blockieren Hafen von Dover

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Dutzende vermummte Personen blockieren die Zufahrt zum englischen Hafen von Dover. Die Polizei bestätigte auf der Plattform X eine Protestveranstaltung; sie sei in Kontakt mit den Demonstranten. Auf Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken, die die Situation vor Ort zeigen sollen, sind in schwarz gekleidete Menschen mit Sturmhauben auf dem Kopf zu sehen.

In den sozialen Medien wird darüber spekuliert, dass es sich um einen Protest gegen Migration handelt. Die Polizei hat dies jedoch nicht bestätigt.

Der Hafen bestätigte auf X, dass der Zwischenfall alle Zufahrts- und Abfahrtswege sowie den Verkehr rund um die Stadt betreffe. Ein Fährunternehmen teilte der Nachrichtenagentur PA zufolge mit, dass alle Überfahrten bis auf weiteres wie geplant stattfinden sollen. Wer seine gebuchte Abfahrt in Dover verpasse, werde auf die nächste verfügbare Gelegenheit gebucht. Dover ist der verkehrsreichste internationale Fähr- und Passagierhafen des Vereinigten Königreichs. (hkl/sda/dpa)